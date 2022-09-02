Steam Deck помогает Linux продвигаться в рейтинге.

Новый отчёт по аппаратному и программному обеспечению Steam показывает, что доля пользователей операционных систем Linux среди участников платформы продолжает расти и немаловажную роль в этом играет Steam Deck — портативный компьютер компании на который предустановлена SteamOS на базе Linux. Как отмечает Phoronix, в августе доля пользователей Linux увеличилась до 1,27%, в июле этот показатель был равен 1,23%. Может показаться, что эти значения невелики, особенно в сравнении с долей Windows, однако для Linux это большое достижение и с учётом роста общей доли рынка Steam во всем мире, динамика прироста Linux пользователей в абсолютных значениях может быть более впечатляющей.

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Что интересно, в отдельной статистике по Linux набирает популярность дистрибутив SteamOS с приростом около 6% за прошедший месяц, изменения в аппаратном обеспечении тоже указывают, что Steam Deck помогает Linux продвигаться в рейтинге, привлекая внимание к этим операционным системам всё большего числа пользователей. Так самый популярный графический ускоритель среди пользователей Linux — это AMD Custom GPU 0405, являющийся интегрированной графикой Steam Deck. На втором месте «народная» AMD Radeon RX 480.

Что касается Windows, то в общей статистике Windows 10 теряет более 4% пользователей за август, доля операционной системы уже меньше 70%. Напротив, Windows 11 продолжает набирать пользователей, но в меньших темпах — прирост составил примерно 2,7% и теперь доля пользователей Windows 11 составляет 23,78%.

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Изменения в аппаратном обеспечении показывают, что теперь среди пользователей наиболее популярны системы с 6-ядерными процессорами и 16 ГБ оперативной памяти. А самой популярной видеокартой так и остаётся NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB, за ней следует с небольшим отставанием GTX 1650, видеокарты NVIDIA продолжают доминировать в рейтинге.