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Появились первые предполагаемые результаты образца AMD Ryzen 9 7950X в Cinebench R23
В не самых лучших условиях модель до 50% быстрее предшественника и опережает конкурентов текущего поколения.
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После презентации новых процессоров AMD Ryzen 7000 в сети то и дело стали появляться результаты их производительности, несколько моделей уже отметились в Geekbench, теперь появились и результаты в Cinebench R23, предположительно, имеющие отношение к флагманскому Ryzen 9 7950X. Результат обнаружил Twitter* блогер @harukaze5719 на форумах китайской платформы Baidu, неизвестно, насколько он достоверен, по информации источника, в тестировании участвовал не розничный, но близкий к нему образец. Тактовые частоты были следующими: базовая 4,5 ГГц, максимальный турбо-буст 5,7 ГГц, турбо-буст по всем ядрам 5,0 ГГц — базовая и максимальная частоты совпадают с финальными спецификациями.

Источник: Wccftech и VideoCardz

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На тестовой системе с воздушным охлаждением, не самой лучшей памятью DDR5-5600 и старым BIOS процессор AMD Ryzen 9 7950X набрал 2205 баллов в одноядерном и 29649 баллов в многоядерном тесте. По оценке Wccftech, новинка даже в таком состоянии на 34% и 23% быстрее предшественника Ryzen 9 5950X в одно- и многоядерном тесте соответственно, а также опережает конкурента Intel Core i9-12900K на 7…8%. Ресурс сравнивает результаты процессора и с известными данными для образцов процессоров Intel Raptor Lake-S 13-го поколения, стоит учитывать, что в сравнении лучшие результаты, которые могли быть получены при разгоне. Так AMD Ryzen 9 7950X удалось опередить Core i7-13700K (8P+8E), но Core i9-13900K (8P+16E) способен существенно оторваться в многопотоке за счёт наличия большего количества ядер.

Ресурс VideoCardz со ссылкой на Twitter* @henry41224 также сообщил о многопоточном результате того же процессора 36256 баллов, но уже при охлаждении жидкостной AIO-системой. Также известный инсайдер @OneRaichu опубликовал свой результат 37452 балла. Стоит отметить, что ранее в сети упоминали аналогичные и близкие результаты для Intel Core i9-13900K, как процессоры будут позиционироваться друг относительно друга, станет понятно только после релиза, но судя по слухам, конкуренция будет захватывающей.

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Результаты намекают, что от эффективности охлаждения может существенно зависеть производительность. Слухи о сложностях с охлаждением уже стали появляться в сети, но Twitter* блогер @harukaze5719 накануне намекнул, что не стоит принимать их во внимание — ручная настройка напряжения чуть ли не вдвое может сократить нагрев и энергопотребление, а к релизу автоматическую регулировку параметров должны улучшить в BIOS. Первые обзоры новых процессоров могут появиться за неделю до релиза.

Источник:
форумы Baidu
@harukaze5719 #1, #2, @henry41224, @OneRaichu в Twitter*
Wccftech
VideoCardz
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#amd #процессоры
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unboldesoupe
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