Это может помешать стабильному удержанию высоких частот во время длительных нагрузок.

После презентации процессоров AMD Ryzen 7000 инсайдеры изменили тематику слухов, теперь они касаются не модельного ряда, а производительности и эксплуатационных характеристик. Так появилась информация о горячем нраве новых процессоров, в целом это было ожидаемо и поначалу не удивило тех, кто уже знаком с процессорами AMD Ryzen на базе чиплетной компоновки.

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Небольшая площадь кристаллов с ядрами и их асимметричное расположение на подложке явно не оказывает положительного влияния на теплоотвод. Плотность теплового потока высока, а из-за расположения кристаллов считается, что для охлаждения процессоров наилучшим образом подходят жидкостные системы или воздушные кулеры с тепло-распределительной подошвой. Однако инсайдеры намекают, что в новом поколении процессоров Ryzen 7000 ситуация усложнится и проблем с охлаждением будет больше, чем у процессоров конкурента, несмотря на меньшее значение теплового пакета.

Twitter* блогер @harukaze5719 приблизительно рассчитал ожидаемую плотность теплового новых процессоров AMD Ryzen 7000 и процессоров Intel Raptor Lake-S, используя как официально известные данные, так и информацию об инженерных образцах. Как видно, для монолитного Intel Core i9-13900K в режиме повышенной производительности с TDP до 350 Вт, который ему приписывают инсайдеры, плотность теплового потока 1,36 Вт/мм2. В случае с AMD Ryzen 7000, плотность теплового потока с двух чиплетов при предельной мощности для сокета 230 Вт достигает 1,61 Вт/мм2, при 280 Вт это значение уже 1,97 Вт/мм2. Значения довольно высокие, а у новых процессоров и полезная площадь крышки стала меньше, причём чиплеты с ядрами располагаются близко к её краю. Хотя есть и положительные изменения, например, золотое покрытие крышки и чиплетов, что улучшает теплообмен, качество контакта припоя с поверхностью.





Как сообщает ресурс Wccftech со ссылкой на свои источники и китайского инсайдера ECSM_Official на платформе Bilibili, инженерные и квалификационные образцы процессоров якобы разогреваются до 90…95°C под продолжительной нагрузкой и это может помешать им стабильно поддерживать частоты выше 5 ГГц.

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Как отмечает инсайдер, новые процессоры Intel с TDP около 270 Вт нагреваются до 82°C. Подчёркивается, что вся информация основана на образцах, а не финальных версиях, поэтому не стоит доверять ей, нужно дождаться обзоров. Регулирование частот и напряжений в образцах могло быть далеко не лучшим, а от этого многое зависит, с другой стороны, опасения по поводу нагрева новых процессоров небезосновательны.

Источник: @harukaze5719 в Twitter* ECSM_Official, Bilibili Wccftech * заблокирован в РФ