16 производительных ядер против комбинаций 8 производительных и 8/16 эффективных.

Следом за AMD Ryzen 5 7600X в бенчмарке Geekbench отметился флагманский процессор новой линейки, 16-ядерный и 32-поточный Ryzen 9 7950X. На тестовой системе с материнской платой ASUS ROG Crosshair X670E Extreme и 32 ГБ оперативной памяти DDR5-6000 новинка отметилась результатом 2217 баллов в однопотоке и 24396 баллов в многопотоке, работая на частотах до 5760 МГц. Как отмечает VideoCardz, одноядерная оценка немного меньше официального результата в 2275 баллов, но наибольший интерес представляет многоядерная производительность.

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Подборка результатов ресурса показывает, что в многопотоке новинка быстрее AMD Ryzen 9 5950X на 48%, а также быстрее 16-ядерного и 24-поточного Intel Core i9-12900K на 42%. От 24-ядерного и 32-поточного образца Core i9-13900K новый флагман AMD отстаёт на 8%, но к релизу можно рассчитывать на улучшение результата, учитывая слухи об активной доработке BIOS, хотя и конкурент ещё может поднять производительность. По однопоточной производительности Ryzen 9 7950X тоже уступает лишь будущему флагману Intel, около 4%.

Результаты из подборки: VideoCardz