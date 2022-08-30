Микроархитектура ядер AMD Zen 4 ляжет в основу целого ряда продуктов для разных сегментов, это не только представленные сегодня потребительские настольные процессоры Ryzen 7000 семейства под кодовым названием Raphael, но и мобильные процессоры Phoenix, а также серверные Genoa. Мобильные решения компания представить пока не готова, но в презентации настольных процессоров было достаточно свидетельств высокой энергоэффективности архитектуры Zen 4, а значит от новых мобильных решений можно ожидать отличного сочетания производительности и энергоэффективности.
Источник: AMD, YouTube
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Главный технический директор и исполнительный вице-президент AMD Марк Пейпермастер (Mark Papermaster) во время презентации дал понять, что если ограничить производительность Ryzen 7000 до уровня Ryzen 5000, то преимущество в энергопотреблении новых процессоров составит примерно 62%. Наиболее интересный слайд был показан далее, Ryzen 9 7950X продемонстрировал наибольшее преимущество по производительности над Ryzen 9 5950X при ограниченном до 65 Вт TDP, на уровнях 105 Вт и 170 Вт преимущество составляло 37% и 35% соответственно. Иными словами, чем сильнее ограничение по TDP, тем лучше новые процессоры показывают себя относительно предшественников и это можно рассматривать как отличный тизер к презентации будущих мобильных процессоров. При одинаковом энергопотреблении процессоры Ryzen 7000 обеспечивают до 49% большую производительность.
- Источник:
- AMD, YouTube