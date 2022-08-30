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Предполагаемый график запуска процессоров Intel Raptor Lake-S указывает на начало продаж в октябре
Причём во второй половине месяца.
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Сегодня AMD представила процессоры нового поколения Ryzen 7000 на базе микроархитектуры Zen 4, теперь ход за Intel с новыми процессорами Core 13-го поколения Raptor Lake-S. На данный момент точно неизвестно, когда Intel планирует представить обновление платформы LGA 1700, но есть основания полагать, что это произойдёт 27 сентября во время мероприятия InnovatiON 2022. На эту дату снова указывает ресурс VideoCardz, изучивший опубликованный Twitter* инсайдером @wnxod слайд с предполагаемой информацией о графике запуска продуктов. Неизвестно, насколько информация достоверна и актуальна на текущий момент, поэтому стоит отнестись к ней с долей скептицизма.

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Также ресурс отмечает, что 27 сентября ожидается открытие предварительных заказов на новый флагманский процессор Core i9-13900K, а предварительные заказы на модели Core i7-13700K и Core i5-13600K якобы откроют 13 октября. При всём при этом в свободной продаже эти модели могут появиться только 20 октября. Остаётся ждать официальной презентации, в прошлом году процессоры Alder Lake-S были представлены в рамках InnovatiON 2021, мероприятие тогда проходило позже, в конце октября. Так что, если верить слухам, сроки вывода на рынок новых моделей и моделей прошлого поколения примерно совпадают.

Источник:
@wnxod в Twitter*
VideoCardz
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#intel #процессоры
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