13% увеличение IPC и многолетняя поддержка платформы новыми продуктами.

Состоялась долгожданная презентация AMD, на которой компания представила стартовую линейку новых процессоров Ryzen 7000 на базе архитектуры Zen 4, в неё вошли четыре модели с количеством ядер от 6 до 16 и максимальными частотами в турбо режиме вплоть до 5,7 ГГц. Подчёркивается, что это первые 5-нм потребительские процессоры на рынке, также компания отмечает, что стремится предоставить лучшие процессоры для геймеров и создателей контента, а также новую масштабируемую и обновляемую платформу, которая будет поддерживаться новыми продуктами до 2025 года и далее. Новые процессоры поддерживают DDR5 и PCIe 5.0, демонстрируют среднее увеличение IPC на 13% и до 29% большую производительность в однопоточных задачах, по сравнению с процессорами Ryzen 5000.

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Флагманский 16-ядерный и 32-поточный процессор AMD Ryzen 9 7950X с максимальной частотой 5,7 ГГц в турбо-режиме компания оценила в 699 USD, за ним следует 12-ядерная и 24-поточная модель Ryzen 9 7900X с частотой до 5,6 ГГц и ценой 549 USD. Далее на очереди 8-ядерный и 16-поточный Ryzen 7 7700X с максимальной частотой 5,4 ГГц и ценой 399 USD, а замыкает стартовый состав 6-ядерный и 12-поточный Ryzen 5 7600X с частотой до 5,3 ГГц, его рекомендованная цена 299 USD. Начало продаж запланировано на 27 сентября.

Во время презентации компания продемонстрировала несколько сравнительных результатов новинок в играх и рабочих приложениях. В нескольких избранных играх Ryzen 9 7950X быстрее предшественника Ryzen 9 5950X от 6% до 35%, а в рабочих приложениях от 30% до 48%. В среднем новый флагман на 15% быстрее в играх, и более чем на 40% в рабочих приложениях.

Также компания показала несколько сравнений Ryzen 9 7950X с конкурентом от Intel в лице Core i9-12900K: в играх ситуация варьируется от паритета до 23% преимущества нового флагмана AMD, а вот в приложениях демонстрирует однозначное преимущество — до 62% в V-Ray, при этом компания заявляет о лучшем на 47% соотношении производительности на ватт в этом приложении.



Источник: Генеральный директор AMD Лиза Су (Lisa Su) рассказывает о преимуществе AMD Ryzen 9 7950X над Intel Core i9-12900K.Источник: AMD, YouTube

В сентябре вместе с процессорами в продажу поступят материнские платы на базе чипсетов X670E и X670, а в октябре — на базе чипсетов B650E и B650. Таким образом компания подтверждает существование экстремальной версии B650, которая не была анонсирована ранее в этом году. Новые материнские платы будут доступны по цене от 125 долларов США.

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