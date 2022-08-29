Различия есть и в графических процессорах.

Инсайдеры продолжают гадать над характеристиками видеокарт следующего поколения, часто обновляя свои прогнозы. На этот раз речь пойдёт про новую серию игровых видеокарт NVIDIA GeForce RTX 40, со ссылкой на информацию известного в Twitter* инсайдера @kopite7kimi ресурс VideoCardz сообщает, что на рассмотрении NVIDIA якобы находятся несколько вариантов видеокарты RTX 4070.

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Инсайдер говорит о двух конфигурациях:

на базе графического процессора AD104-400 7680 CUDA-ядер 12 ГБ видеопамяти GDDR6X, чипы 21 Гбит/с и шина 192-бит энергопотребление до 285 Вт

на базе графического процессора AD104-275 7168 CUDA-ядер 10 ГБ видеопамяти GDDR6X, чипы 21 Гбит/с и шина 160-бит энергопотребление до 250 Вт



Разница производительности между этими версиями оценивается примерно в 1000 баллов 3DMark TimeSpy Extreme, для более производительного варианта инсайдер называет результат 11000 баллов.

Также сообщается, что для каждой конфигурации рассматривается два варианта печатных плат, как предполагает VideoCardz, один вариант может использоваться для фирменных референсных видеокарт, а другой разрабатываться как основа для видеокарт партнёров.

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Неизвестно, станет ли какой-нибудь из этих вариантов финальным, пока вообще непонятно, когда ожидать презентации новых видеокарт. Первая официальная информация может появиться на конференции GTC 2022 в конце сентября. В ранних слухах сообщалось, что первая тройка моделей нового поколения появится в этом году, но позже мнение инсайдеров изменилось, на запуск новой линейки влияет наличие нереализованных запасов видеокарт текущего поколения.

Источник: @kopite7kimi в Twitter* VideoCardz * заблокирован в РФ