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Обновление для камер смартфонов Samsung Galaxy S22 добавит гиперлапс телевику и другие улучшения
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Компания Samsung подготовила программное обновление для основных камер смартфонов серии Galaxy S22, информация об этом появилась сегодня в официальном сообществе Galaxy S для пользователей из Южной Кореи. В первую очередь стоит отметить добавление режима «гиперлапс» для телеобъектива, более того, в ближайшем будущем его дополнительно улучшат для съёмки ночного неба. Ранее «гиперлапс» был доступен только для основной и сверх-широкоугольной камеры.

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Следующим важным изменением является обновление сканера QR-кодов, кроме увеличения производительности компания поработала над удобством использования: увеличилась область сканирования, появилась возможность сканировать код принудительно, если камера не может обнаружить его автоматически, а также возможность отклонить сообщение после расшифровки.

Остальные изменения исправляют разные проблемы и улучшают качество съёмки, так были улучшены: режим HDR, цифровая стабилизация, производительность ИИ при фото и видео съёмке, в частности, в ночном режиме, где пользователи должны заметить улучшение цветопередачи и яркости.

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Как отмечает GSMArena, обновления, связанные с режимом «гиперлапс» и сканером QR-кодов, должны выпустить и для серии смартфонов Galaxy S21, а вот что связано с остальными улучшениями, скорее всего, их получат только смартфоны Galaxy S22, Galaxy S22+ и Galaxy S22 Ultra.

Источник:
форум Samsung
GSMArena
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#смартфоны #samsung
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