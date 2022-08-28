Инсайдер утверждает, что его уже производят, но для какой видеокарты — неизвестно.

Компания AMD подтвердила, что будет использовать многокристальную, чиплетную компоновку в будущих графических процессорах серии Navi 3X. Конфигурации остаются неизвестными, но инсайдеры предполагают, что чиплетными будут два графических процессора: Navi 31 и Navi 32. Первому приписывают конфигурацию из одного графического кристалла GCD и шести кристаллов с кэш-памятью MCD: 1×GCD+6×MCD. Второй вариант может получить конфигурацию 1×GCD+4×MCD. Данная информация обновлялась сравнительно недавно, около двух недель назад, но теперь известный в Twitter* инсайдер @greymon55 утверждает, что компания начала массовое производство другого графического процессора Navi 3X и он имеет девять чиплетов.

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Инсайдеру неизвестны подробности конфигурации и для видеокарт какого класса предназначено такое решение. По одному из предположений, это может быть вариант Navi 32 с увеличенным объёмом кэш-памяти за счёт применения технологии 3D V-Cache — в данном случае кристаллов с кэш-памятью получается восемь, четыре пары. К появлению в текущем поколении игровых решений с несколькими GCD сообщество относится скептически, для этого у компании должны быть готовы технологии эффективного разделения нагрузки между ними, патенты на такие технологии периодически замечают в сети, но есть ли готовое решение — неизвестно. Также инсайдер сообщил, что в компании якобы начали разработку графического процессора Navi, который объединяет 13 чиплетов, если всё будет успешно, к производству такого решения приступят не ранее чем через год.

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AMD должна представить в этом году первые модели из нового поколения видеокарт, но пока компания сосредоточена на запуске новой платформы AM5 и процессоров Ryzen 7000, их презентация состоится на следующей неделе, продажи начнут в сентябре, вероятно, после этого компания переключится на подготовку запуска видеокарт.

Источник: @greymon55 в Twitter* HardwareTimes * заблокирован в РФ