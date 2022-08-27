Теперь при установке Windows 11 не будет появляться сообщение о неподдерживаемом оборудовании.

На этой неделе появилась первая бета системы виртуализации Oracle VirtualBox 7.0.0, пожалуй, одним из основных изменений новой версии является официальная поддержка Windows 11. Теперь во время установки этой операционной системы не будет появляться уведомление о несовместимости оборудования. При желании тестовую версию VirtualBox 7.0.0 BETA1 уже можно опробовать, установочные пакеты доступны для операционных систем Windows, Linux и macOS, сообщает Deskmodder.

Настройки автоматической установки в упрощённом режиме создания виртуальной машины: возможна фоновая установка и автоматическая установка дополнений гостевой ОС

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Также стоит отметить изменившийся диалог создания виртуальной машины, появилась возможность автоматической установки Windows. В окне предварительных настроек можно указать имя пользователя гостевой системы и пароль, лицензионный ключ активации продукта, выбрать, устанавливать ли дополнения гостевой ОС. После завершения настройки виртуальная машина автоматически запустится и интерактивный процесс конфигурации установки в среде Windows PE будет пропущен, сразу же начнётся распаковка файлов, как в случае, если бы пользователь подготовил заранее специальный файл ответов. Установку можно проводить в фоновом режиме, эта настройка также присутствует в диалоге создания виртуальной машины. Всё это позволяет упростить и ускорить процесс установки.

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VirtualBox 7 также включает и многие другие улучшения, когда станет доступна финальная версия — на данный момент неизвестно.