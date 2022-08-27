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AMD выпустила новые драйверы чипсета с официальной поддержкой Windows 11 22H2
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С приближением большого обновления Windows 11 до версии 22H2 производители оборудования продолжают оптимизировать драйверы для своих устройств, если говорить об AMD, то компания внедрила поддержку новой версии ОС в набор программного обеспечения AMD Software Adrenalin для видеокарт ещё в прошлом месяце, теперь подошла очередь драйверов чипсета.

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Новые драйвера для чипсетов AMD версии 4.08.09.2337 появились накануне, со списком изменений можно ознакомиться в примечаниях к выпуску на официальном сайте, но список этот содержит всего лишь одну позицию: «Добавлена поддержка ОС Window 11 22H2». В списке совместимости присутствуют все современные чипсеты, как базовые потребительские решения AM4, начиная от A320 и заканчивая X570, так и решения для высокопроизводительных рабочих станций: X399 TR4, TRX40 и WRX80. А вот процессоры с Windows 11 совместимы не все, этот вопрос уже обсуждался, но не лишним будет отметить отсутствие официальной совместимости с AMD Ryzen и Threadripper 1-го поколения, APU Ryzen 2000 серии (2000G для настольных, 2000U для мобильных систем) и процессорами AMD серии A 7-го поколения.

Источник:
AMD
Neowin
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#amd #материнские платы #драйвера
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