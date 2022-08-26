Вот и до видеокарт Intel добрались.

Программное обеспечение для майнинга криптовалют не поддерживало дискретные видеокарты Intel Arc Alchemist на момент выхода первой модели Arc A380. Но время идёт, A380 уже можно найти в продаже за пределами Китая, а накануне разработчики ПО для майнинга nanominer выпустили новую версию 3.7.0 с поддержкой серии видеокарт Arc Alchemist для майнинга по алгоритму ethash. Сообщается о производительности 10,2 мегахешей в секунду (МХ/с).

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Обзор Arc A380 успел подготовить YouTube блогер Red Panda Mining, видеокарта успешно определяется nanominer 3.7.0 и позволяет майнить Ethereum Classic (ETC): скорость хеширования около 10 МХ/с при энергопотреблении 75 Вт, что соответствует номинальному значению, указанному на сайте Intel. Блогеру не удалось разогнать видеокарту, поэтому неизвестно, насколько ещё можно увеличить производительность. Эффективность модели составляет 0,133 МХ/Вт. Также выяснилось, что майнить Ethereum (ETH) с помощью Arc A380 невозможно в операционной системе Windows, свободной видеопамяти недостаточно, чтобы разместить DAG файл размером уже более 5,1 ГБ.

По данным Minerstat на момент написания, хешрейт на алгоритме etchash у видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti (номинальный TGP 75 Вт) примерно равен 12,5 МХ/с, а у AMD Radeon RX 550 (номинальный TBP 50 Вт) — 10,5 МХ/с. Эффективность этих видеокарт примерно равна 0,167 МХ/Вт и 0,21 МХ/Вт соответственно. Ещё поблизости находится GTX 1650, для этой видеокарты в базе данных Minerstat указана скорость хеширования около 14 МХ/с, энергопотребление 63 Вт и эффективность 0,189 МХ/с.

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К счастью для любителей игр и компьютерных энтузиастов майнинговая лихорадка закончилась и новым видеокартам пока ничего не угрожает, если говорить об Arc A380, то видеокарта, вероятно, не заинтересует майнеров даже в случае улучшения ситуации на криптовалютном рынке. Модель оснащается 6 ГБ видеопамяти GDDR6 15,5 Гбит/с, общая пропускная способность памяти 186 ГБ/с.