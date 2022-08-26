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Огромная декоративная упаковка, похожая на звёздные врата — так Intel доставляет видеокарты моддерам
Intel старается создать что-то необычное.
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До сих пор точно неизвестно, когда на рынке появятся флагманы линейки видеокарт Intel Arc Alchemist, но усилия компании по продвижению своей продукции могут указывать на то, что произойдёт это уже очень скоро. Intel уделяет большое внимание фирменному стилю, стремится сделать что-то необычное, даже когда речь заходит о доставке видеокарт специалистам. Отличный подход, ведь первые эмоции при знакомстве с продуктом очень важны, а знакомство начинается с упаковки.

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Intel известна необычным оформлением упаковки флагманских процессоров Intel, так Core i9-12900K был спрятан в дополнительный кейс, выполненный в виде кремниевой пластины. Но эта упаковка не идёт ни в какое сравнение с тем, что Intel придумала для доставки видеокарт Arc специалистам по сборке и моддингу ПК в рамках мероприятия Intel Gamer Days.

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Видеокарты доставляются сборщикам в фургоне, оформленном в стиле Arc, но больший интерес вызывает сама упаковка. «Звёздные врата», — первое, что сказал основатель компании LiquidHaus Джон Тецлаф (John Tetzlaff) при виде «упаковки». Действительно, сходство есть. Видеокарта находится за массивной стеклянной или пластиковой панелью, внутри есть даже RGB подсветка. Конструкция, судя по всему, весит не мало и доставляется в огромном грузовом кейсе.

Источник:
Intel Gamer Days
VideoCardz
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#intel #видеокарты #intel arc #intel arc alchemist
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