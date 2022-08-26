Максимальный буст Core i9-13900 превышал 5,5 ГГц.

Инженерные образцы флагманских процессоров Intel Raptor Lake-S с разблокированным множителем уже показали в ряде бенчмарков, на что способны. Например, в Geekbench процессоры снова подняли планку однопоточной производительности. Интересно, а на что способны другие модели без индекса K, до какого уровня они будут повышать частоты, неужели также высоко, как и флагманы? Ответ на этот вопрос может дать новый результат Core i9-13900 в Geekbench. Процессор имеет ту же конфигурацию ядер, что и K-вариант, всего 24-ядра (8P+16E) и 32-потока, но отличается сниженным до 65 Вт базовым TDP — это не помешало ему повышать частоты до 5,5 ГГц.

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Процессор тестировался на платформе с материнской платой Gigabyte Z690 Gaming X и оперативной памятью DDR5, его оценки: 2130 баллов в одноядерном тесте и 20131 балл в многоядерном, — отличный результат.

Фрагмент частотной сводки. Источник: Geekbench

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Запись в Geekbench говорит о базовой частоте 2 ГГц и максимальной около 5,3 ГГц, но если заглянуть в более подробный отчёт, то видно, что максимальная частота ядер превысила 5,5 ГГц. Базовая модель работает на частотах, которые в текущем поколении стали доступны только с появлением отборной версии процессора Core i9-12900KS, более того, Core i9-13900 быстрее. Средние оценки Core i9-12900KS по базе Geekbench: 2071 баллов в однопотоке и 19049 баллов в многопотоке. Преимущество Core i9-13900 достигает 2,8% и 5,7%. Также ресурс VideoCardz самостоятельно подобрал результаты для определения степени превосходства над базовой моделью Core i9-12900, в данном случае новый процессор на 10% и 21% быстрее в одно- и многопотоке.