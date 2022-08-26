Оптимизации для AVX-512 тоже внедрили.

Существует несколько тестов процессоров, в которых измерение вычислительной производительности опирается на расчёт числа Пи, одним из них является y-cruncher, он наиболее подходит для измерения производительности современных процессоров за счёт поддержки многопоточности. Разработчик y-cruncher Александр Йи (Alexander Yee) сообщил в своём Twitter* @Mysticial об обновлении теста для поддержки процессоров AMD Ryzen 7000 (Raphael), передаёт VideoCardz.

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Новая версия y-cruncher 0.7.10 не просто поддерживает архитектуру Zen4, но и оптимизирована для использования инструкций AVX-512. Серия процессоров AMD Ryzen 7000 будет поддерживать 512-битные инструкции в отличие от 12- и 13-го поколения процессоров Intel, где они были отключены в P-ядрах на уровне BIOS, а затем и на уровне кремния. Разработчик приложил к своему сообщению снимок тестирования в y-cruncher процессора AMD Ryzen 9 7950X — это 16-ядерная модель, которая, вероятно, станет флагманом будущей линейки, по крайней мере, пока не появятся варианты 3D V-Cache. Эффективность использования ядер процессора достигала 98,04%. Как отмечает разработчик, ему удалось оптимизировать программу самостоятельно, без доступа к каким-либо дополнительным ресурсам.

Источник: @Mysticial в Twitter* VideoCardz * заблокирован в РФ