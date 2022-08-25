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Corsair представила гибкий 45-дюймовый OLED монитор с частотой обновления 240 Гц
У монитора есть «уши», за них можно тянуть и изменять кривизну.
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В рамках выставки Gamescom 2022 компания Corsair собирается показать «революционный дисплей» — это новый 45-дюймовый игровой монитор с соотношением сторон 21:9 и дело не в его огромной диагонали, хотя и это впечатляет, а в том, что его можно сгибать.

Источник: Corsair

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Модель получила название XENEON FLEX 45WQHD240 OLED, из него уже можно понять некоторые основные характеристики: WQHD разрешение 3440×1440 пикселей, частота обновления 240 Гц и W-OLED матрица — монитор создавался в сотрудничестве с компанией LG Display. В конечном итоге потребитель получает отличные уровни чёрного цвета, максимальную яркость до 1000 нит, коэффициент контрастности 1350000:1, низкое время отклика 0,03 мс (GtG) и многие другие преимущества. Также монитор полностью совместим с технологиями адаптивной синхронизации NVIDIA G-SYNC и AMD FreeSync Premium.

Источник: Corsair

Самое главное, изгибающаяся панель позволяет легко менять кривизну дисплея, необходимо потянуть за специальные ручки, похожие на уши, и из плоского монитор превращается в вариант с кривизной 800R, кривизну можно регулировать во всём диапазоне. Как отмечает компания, монитор будет удобен как для работы в приложениях, где лучше всего подходит плоская панель, так и в играх, где для погружения в игровой процесс лучше подходят искривлённые панели. В числе других технологий и достоинств:

  • антибликовое покрытие
  • защитная технология LG Display Low Blue Light
  • сложная система предотвращения выгорания и гарантия отсутствия битых пикселей

Больше информации о новой модели, включая стоимость и сроки доступности, компания предоставит позднее в этом году.

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Источник:
Corsair
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#corsair #монитор
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