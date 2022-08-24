Компания Razer представила игровую мышь Basilisk V3 Pro — новую версию известной беспроводной модели с большими возможностями для настройки и кастомизации: «…Basilisk V3 Pro предоставляет геймерам все функции, которые они когда-либо хотели, и больше возможностей для настройки, чем когда-либо прежде», — отметил руководитель игрового подразделения ПК в Razer Крис Митчелл (Chris Mitchell). Новая мышь Basilisk V3 Pro использует следующие фирменные технологии и компоненты Razer:
- 13-зонная настраиваемая подсветка Chroma RGB, подсвечивается не только мышь, но и окружающее пространство
- Колесо HyperScroll с прокруткой в четырёх направлениях и двумя режимами, свободное вращение для быстрого перемещения по контенту или чёткое позиционирование
- Оптический датчик Focus Pro 30K с разрешением 30000 DPI, кроме всего прочего, он отличается возможностью точной настройки и набором интеллектуальных функций, таких как автоматическая калибровка
- Оптические переключатели Optical Mouse Switch Gen-3 с ресурсом 90 млн нажатий
- Система беспроводной связи HyperSpeed Wireless 2,4 ГГц с поддержкой подключения нескольких совместимых устройств Razer к одному приёмопередатчику, также мышь поддерживает работу с недавно представленным беспроводным адаптером HyperPolling для повышения частоты опроса до 4000 Гц
реклама
Razer Basilisk V3 Pro отличается удобной и универсальной для разных типов хвата формой, а также наличием набора из 11 (10+1) независимо-программируемых и легкодоступных кнопок. Мышь совместима с зарядной «шайбой» Wireless Charging Puck и док-станцией для беспроводной зарядки Mouse Dock Pro — её Razer тоже обновила, новая версия поддерживает HyperPolling.
Оценивается Razer Basilisk V3 Pro примерно в 159,99 долларов США, зарядная станция Mouse Dock Pro стоит 69,99 USD, а «шайба» Wireless Charging Puck — 19,99 USD, производитель предлагает также различные комплекты, с их стоимостью и дополнительными подробностями можно ознакомиться на сайте.
- Источник:
- Razer
- TechPowerUp