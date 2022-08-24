Компания считает эту мышь самой передовой в своём ассортименте на сегодняшний день.

Компания Razer представила игровую мышь Basilisk V3 Pro — новую версию известной беспроводной модели с большими возможностями для настройки и кастомизации: «…Basilisk V3 Pro предоставляет геймерам все функции, которые они когда-либо хотели, и больше возможностей для настройки, чем когда-либо прежде», — отметил руководитель игрового подразделения ПК в Razer Крис Митчелл (Chris Mitchell). Новая мышь Basilisk V3 Pro использует следующие фирменные технологии и компоненты Razer:

13-зонная настраиваемая подсветка Chroma RGB, подсвечивается не только мышь, но и окружающее пространство

Колесо HyperScroll с прокруткой в четырёх направлениях и двумя режимами, свободное вращение для быстрого перемещения по контенту или чёткое позиционирование

Оптический датчик Focus Pro 30K с разрешением 30000 DPI, кроме всего прочего, он отличается возможностью точной настройки и набором интеллектуальных функций, таких как автоматическая калибровка

Оптические переключатели Optical Mouse Switch Gen-3 с ресурсом 90 млн нажатий

Система беспроводной связи HyperSpeed Wireless 2,4 ГГц с поддержкой подключения нескольких совместимых устройств Razer к одному приёмопередатчику, также мышь поддерживает работу с недавно представленным беспроводным адаптером HyperPolling для повышения частоты опроса до 4000 Гц

реклама

Razer Basilisk V3 Pro отличается удобной и универсальной для разных типов хвата формой, а также наличием набора из 11 (10+1) независимо-программируемых и легкодоступных кнопок. Мышь совместима с зарядной «шайбой» Wireless Charging Puck и док-станцией для беспроводной зарядки Mouse Dock Pro — её Razer тоже обновила, новая версия поддерживает HyperPolling.





рекомендации 3060 Ti за 40 тр в Регарде 3070 за 40 тр MSI в Ситилинке 3070 Ti за 60 тр в Регарде Пиши на наш сайт и зарабатывай -20 000р на 3070 Ti MSI в Ситилинке 12700KF за копейки в Ситилинке 3060 дешевле 40тр в Ситилинке 3050 дешевле 30 тр в Регарде 20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки Рухнула цена i9 12900K на треть В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Оценивается Razer Basilisk V3 Pro примерно в 159,99 долларов США, зарядная станция Mouse Dock Pro стоит 69,99 USD, а «шайба» Wireless Charging Puck — 19,99 USD, производитель предлагает также различные комплекты, с их стоимостью и дополнительными подробностями можно ознакомиться на сайте.