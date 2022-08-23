Требуется замена прокладки, но паниковать не нужно.

Компания Arctic сообщила, что одна из проверок качества выявила потенциальную проблему с некоторыми системами жидкостного охлаждения Liquid Freezer II. Проблема связана с прокладками в охлаждающем моноблоке, при производстве процесс вулканизации оказался неполным и это приводит к возникновению химической реакции с выпадением осадка серы, образованию отложений на медной охлаждающей пластине и потере прокладкой своих свойств. В свою очередь это приводит к снижению эффективности охлаждения и повышает риск утечек. По оценкам производителя, проблеме потенциально подвержены продукты, которые поступили в продажу в период с мая 2021 года по март 2022 года.

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Производитель отмечает, что паниковать не нужно, процесс долгий и может растянуться на весь 6-летний гарантийный срок. Нужно спокойно проверить, подвержена ли конкретно ваша модель проблеме и при необходимости заполнить заявку на получение бесплатного ремонтного комплекта — и то и другое делается на специальной веб-странице. Обнаружив проблему, компания усилила контроль качества и сделала ревизию продукции, отметив не подверженные проблеме системы охлаждения наклейкой QC Passed на радиаторе.

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Бесплатный ремкомплект содержит все необходимые компоненты, включая новую медную охлаждающую пластину, новую прокладку, термопасту MX-5, небольшой флакон с охлаждающей жидкостью и винты. По оценкам специалистов, справиться с задачей можно в течение нескольких минут и без каких-либо знаний — всё подробно показано в нескольких видео-инструкциях. Возможна отправка для обслуживания производителю. Подробнее с информацией можно ознакомиться в новости на веб-сайте производителя.