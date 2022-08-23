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Moleculo За пост начислено вознаграждение
Новый драйвер AMD: поддержка Saints Row, исправления для Final Fantasy VIII Remastered и Lost Ark
Сегодня перезапуск Saints Row становится доступен в Epic Games Store.
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Команда разработчиков AMD выпустила новый пакет программного обеспечения AMD Software: Adrenalin версии 22.8.2, в него внедрили поддержку двух недавно выпущенных игр и исправление ряда ошибок. Сегодня в Epic Games Store выходит новая Saints Row и видеокарты AMD готовы к этой игре, но есть нюанс. AMD рекомендует использовать DirectX 12, поскольку существуют некоторые проблемы в таких API, как DirectX 11 и Vulkan — AMD работает над их решением совместно с разработчиками игры. Драйвер также добавляет поддержку выходящего 25 августа ужастика The Bridge Curse Road to Salvation.

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Компания сообщает, что исправила проблему с невозможностью запуска ремастера Final Fantasy VIII, также удалось избавиться от мерцания, которое возникало на некоторых видеокартах в Lost Ark после смены настроек или открытия некоторых внутриигровых окон. Что касается программ, в VEGAS Pro исправили проблемы в настройках движка кодирования AMD VCE, а в DaVinci Resolve Studio 17 устранили критические ошибки при использовании энкодера AMD. С подробным списком нововведений, исправленных и неисправленных проблем можно ознакомиться на странице примечаний к выпуску.

Источник:
AMD
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#amd #видеокарты #драйверы
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