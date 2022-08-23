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По мнению инсайдера, GeForce RTX 4080 могут оснастить более быстрой памятью GDDR6X 23 Гбит/с
А общая мощность платы снова уменьшается.
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Судя по количеству слухов от различных инсайдеров, NVIDIA плотно работает над подготовкой к запуску видеокарт GeForce RTX нового поколения. Постоянные изменения в инсайдерских конфигурациях обосновываются тестированием множества вариантов в поиске оптимального по характеристикам и стоимости. Известный в Twitter* под псевдонимом @kopite7kimi инсайдер является главным источником слухов об изменениях в характеристиках новых видеокарт и согласно очередному обновлению GeForce RTX 4080 может получить более быструю память, чем предполагалось ранее, передаёт VideoCardz.

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Ранее инсайдер сообщал, что модель оснастят чипами GDDR6X 21 Гбит/с, теперь же считается, что это будут чипы 23 Гбит/с. Также информатор намекает, что продолжается работа по корректировке энергопотребления видеокарт в меньшую сторону, якобы показатель мощности всей платы TBP уменьшили с 420 Вт до 340 Вт. Остальные характеристики пока не изменились, ожидается, что модель будет основана на графическом процессоре AD103 версии 300, активными в которой будут 9728 CUDA-ядер, общий объём памяти составит 16 ГБ при 256-битной шине. Как отмечает VIdeoCardz, до запуска видеокарт ещё как минимум несколько месяцев, так что характеристики могут неоднократно измениться. Модели приписывают ориентировочный уровень производительности 15000 баллов в 3DMark Time Spy Extreme.

Источник:
@kopite7kimi в Twitter*
VideoCardz
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#nvidia #видеокарты
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