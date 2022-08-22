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RSS-читалка для настольного Google Chrome находится в разработке и постепенно добавляется в браузер
В версии браузера для ChromeOS 106 Dev уже заметили изменения.
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Специальные программы и онлайн-сервисы для чтения и агрегации новостей через RSS-каналы сохраняют популярность у пользователей. Это удобные инструменты, которые позволяют оставаться на плаву в бесконечном потоке новостей, отслеживая, фильтруя и сортируя самую свежую информацию. Встроенные решения для отслеживания RSS есть в некоторых веб-браузерах, что касается Google Chrome, то его мобильная версия для Android получила такую возможность. Похоже, что подходит время настольной версии браузера.

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Зачатки «RSS-читалки» заметили в браузере Google Chrome операционной системы ChromeOS 106 для разработчиков, сообщает AndroidPolice со ссылкой на информацию ресурса AboutChromebooks, авторы которого обнаружили появление некоторых новых элементов пользовательского интерфейса. При вызове контекстного меню на сайтах в списке присутствует пункт «Подписаться на сайт», также предусмотрена панель, на которой, вероятно, должны отображаться новостные ленты, но на данный момент она неработоспособна.

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Инженер-программист и технический директор Chrome Адриана Портер Фелт (Adrienne Porter Felt), отвечая на вопрос AboutChromebooks в Twitter* подтвердила, что RSS для настольной версии браузера в разработке. Дата выпуска неизвестна, однако отмечается, что перед этим планируется доработка мобильной версии инструмента, что интересно, для отслеживания должны быть доступны не только RSS каналы.

Источник:
AboutChromebooks
AndroidPolice
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#google #google chrome #программы #веб-браузеры #rss-клиенты
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