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Оверклокер подробно рассказал о разгоне Intel Arc A380 до частоты 3,1 ГГц
Зафиксировать результат под нагрузкой помешал лимит 800 Вт.
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В первых обзорах Intel Arc A380 выяснилось, что видеокарта получает прибавку производительности при небольшом разгоне и увеличении лимитов энергопотребления. Несколько простых манипуляций в фирменном ПО позволяли модели смотреться гораздо увереннее на фоне конкурентов. Недавно профессиональный оверклокер, известный YouTube каналом ScatterBencher, опубликовал тизер разгона A380 до частоты 3,1 ГГц. Теперь специалист поведал на своём YouTube канале, как достиг такой отметки, подробно рассказав про все нюансы и особенности. Забегая вперёд, можно отметить, что путь к достижению такой частоты был сложен.

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Как объясняет VideoCardz в своём кратком пересказе, возможности фирменного ПО были недостаточны, в отсутствии подробной документации специалисту пришлось самостоятельно проанализировать код драйвера, чтобы разобраться, какое влияние оказывают те или иные настройки на поведение видеокарты. В частности, выяснилось, что 2450 МГц это максимум для фирменного ПО.

Источник: @skatterbench в Twitter*

ScatterBencher и специалист под псевдонимом Shamino совместно разработали программу, которая позволяла точно изменять частоту, напряжение, лимиты мощности и другие параметры в большем диапазоне. Отмечается, что набор ограничений мощности графических процессоров Intel Arc серии A аналогичен таковому для процессоров, есть долгосрочное повышение PL1, краткосрочной PL2 и пиковое PL4. Стандартные для A380 ограничения PL1 и PL2 в 65,5 Вт с максимумом 97,5 Вт были увеличены за счёт программы энтузиастов до 298 Вт и 395 Вт соответственно, что и позволило достичь частоты 3,1 ГГц. Однако под нагрузкой видеокарта скидывает частоты из-за встроенного в драйвер лимита PL4 на 800 Вт.

Источник: ScatterBencher, YouTube

На данный момент специалист изучает способы обхода ограничения мощности PL4, но уже можно понять, что такой уровень частот обычному потребителю, скорее всего, ждать не стоит, во всяком случае, пока не появятся какие-нибудь варианты A380 в улучшенном для разгона исполнении. Не исключено, что такие варианты не планируются, поскольку A380 — это компактное решение начального класса с небольшим энергопотреблением.

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Источник:
ScatterBencher, YouTube
@skatterbench в Twitter*
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