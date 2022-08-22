Смартфоны представят в начале сентября.

Компания Huawei объявила о подготовке к запуску нового поколения флагманских смартфонов Huawei Mate 50 в Китае, назвав на своей странице в Weibo дату презентации — 6 сентября. На данный момент компания не раскрывает подробности о серии, список моделей и тем более их характеристики официально неизвестны, но ресурс Gizmochina приводит некоторые возможные спецификации со ссылкой на слухи и сайты ряда регуляторов.

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Предполагается, что серия будет состоять из четырёх смартфонов: Mate 50, Mate 50E, Mate 50 Pro и Mate 50 RS. Для них могут применять несколько различных однокристальных систем, в прошлых слухах инсайдеры перебрали множество вариантов, так что стоит отнестись к информации скептически, но на данный момент Mate 50 приписывают Qualcomm Snapdragon 888 или Snapdragon 8 Gen1, для варианта Mate 50E ожидают Qualcomm Snapdragon 778G. Модели Mate 50 Pro и Mate 50 RS якобы получат ещё неанонсированный Huawei Kirin 9000S. Для флагманов ожидают конфигурации с оперативной памятью LPDDR5 до 12 ГБ и флэш-памятью до 512 ГБ. Отмечается, что смартфоны будут поддерживать связь 4G, но журналисты ресурса MyDrivers не исключают, что на рынке появятся сторонние варианты с поддержкой 5G, также как это было с моделью P50 Pro.

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В свою очередь, ресурс Sparrowsnews предполагает, что смартфоны получат 13 МП фронтальную камеру и тройной основной модуль со сверхширокоугольным и телеобъективом, для главных камер будут использовать сенсоры с разрешением 50 МП. Также в списке ожиданий журналистов LTPO дисплеи FHD+ с частотой до 120 Гц для моделей Mate 50 Pro и Mate 50 RS, двум другим моделям приписывают LTPS дисплеи с частотой до 90 Гц.

Источник: Huawei в Weibo Gizmochina MyDrivers Sparrowsnews