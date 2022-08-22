Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Moleculo За пост начислено вознаграждение
Официально объявлена ​​дата выпуска серии смартфонов Huawei Mate 50 в Китае
Смартфоны представят в начале сентября.
рекомендации
В полтора раза подешевела 3080 Ti ASUS
3060 ASUS дешевле 40 тр
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
3050 MSI дешевле 30 тр в Ситилинке
3060 Ti MSI за копейки - смотри
3050 Gigabyte дешевле 30 тр
12700KF за копейки в Ситилинке

Компания Huawei объявила о подготовке к запуску нового поколения флагманских смартфонов Huawei Mate 50 в Китае, назвав на своей странице в Weibo дату презентации — 6 сентября. На данный момент компания не раскрывает подробности о серии, список моделей и тем более их характеристики официально неизвестны, но ресурс Gizmochina приводит некоторые возможные спецификации со ссылкой на слухи и сайты ряда регуляторов.

реклама

Предполагается, что серия будет состоять из четырёх смартфонов: Mate 50, Mate 50E, Mate 50 Pro и Mate 50 RS. Для них могут применять несколько различных однокристальных систем, в прошлых слухах инсайдеры перебрали множество вариантов, так что стоит отнестись к информации скептически, но на данный момент Mate 50 приписывают Qualcomm Snapdragon 888 или Snapdragon 8 Gen1, для варианта Mate 50E ожидают Qualcomm Snapdragon 778G. Модели Mate 50 Pro и Mate 50 RS якобы получат ещё неанонсированный Huawei Kirin 9000S. Для флагманов ожидают конфигурации с оперативной памятью LPDDR5 до 12 ГБ и флэш-памятью до 512 ГБ. Отмечается, что смартфоны будут поддерживать связь 4G, но журналисты ресурса MyDrivers не исключают, что на рынке появятся сторонние варианты с поддержкой 5G, также как это было с моделью P50 Pro.

рекомендации
ASUS 3070 за 50 тр в Регарде
Пиши на наш сайт и зарабатывай
-20 000р на 3070 Ti MSI в Ситилинке
Рухнула цена i9 12900K на треть
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
3080 Gigabyte подешевела на порядок
3050 дешевле 30 тр в Регарде
3060 MSI дешевле 40тр в Регарде
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
3070 Gigabyte за 60 тр в Регарде
3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр
В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

В свою очередь, ресурс Sparrowsnews предполагает, что смартфоны получат 13 МП фронтальную камеру и тройной основной модуль со сверхширокоугольным и телеобъективом, для главных камер будут использовать сенсоры с разрешением 50 МП. Также в списке ожиданий журналистов LTPO дисплеи FHD+ с частотой до 120 Гц для моделей Mate 50 Pro и Mate 50 RS, двум другим моделям приписывают LTPS дисплеи с частотой до 90 Гц.

Источник:
Huawei в Weibo
Gizmochina
MyDrivers
Sparrowsnews
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#смартфоны #huawei
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Motorola Edge 30 Fusion получит процессор Snapdragon 888+ и 8 ГБ памяти
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

6 самых провальных видеокарт NVIDIA и AMD текущего поколения, которые не стоит покупать в 2022г
47
Перекупщики продают новый гаджет Xiaomi до 410 раз дороже рекомендованной цены
1
Яхта с парусами, дизелем и электромотором представлена в Дании
3
Ранний анонс iPhone 14 может быть связан с состоянием экономики
2
Тестирование Кока Колы на крысах показало отрицательное влияние напитка на мозг
23
Евросоюз выплатит Германии €28 млрд евро на нужды энергокомпаний
28
CDPR намекнула, что аддон-расширение для Cyberpunk 2077 покажут уже на следующей неделе
6
Глава криптобиржи Binance раскритиковал своих коллег
7
5 лучших видеокарт NVIDIA лета 2022 года с оптимальным соотношением цены и производительности
5
Цены народных видеокарт падают — в августе RTX 3060 и RX 6600 XT подешевели на 9-14 тысяч рублей
7
Крупнейший русскоязычный торрент-трекер RuTracker подвергся мощной DDoS-атаке
22
Samsung Electronics вложит $15 млрд в строительство исследовательского центра, который поможет освоить передовую литографию
+
Россияне и белорусы будут играть в World of Tanks через отдельный клиент, который назвали «Мир Танков»
14
Sony вероятно придумала новый способ установки фронтальных камер в смартфоны
+
Нужно ли гнаться за ультра настройками в играх и покупать ради этого дорогую видеокарту — тест RG
2
Samsung Galaxy S8 получает обновление через пять с половиной лет после релиза
+
Представители Phison объяснили, какие SSD полностью отвечают требованиям Microsoft DirectStorage
6
Как украинский комик купил собственный спутник, и почему в Киеве одобряют распил $16 млн
169
Intel нашла более четырёх десятков проблем с драйверами Arc благодаря лишь одному обзору
32
Популярный торрент-трекер RuTracker больше суток находился под мощной DDoS-атакой
10

Популярные статьи

Волна снижения цен на геймерские видеокарты среднего уровня докатилась до России — обзор цен
62
Мини тест и обзор оперативной памяти Netac Shadow 8GB 3600MHz DDR4
38
Несколько крутых, но забытых стратегий, в которые стоит поиграть в 2022 году. Часть 21
+
Собираем народный игровой ПК 2022 года за 50 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Август)
12
Лунная миссия Артемида стартует 29 августа
35
Age of Wonders. Воспоминания фаната. Часть 2, AoW 2 и AoW Shadow Magic
3
Выращивание растений в марсианском грунте стало возможным благодаря анаэробным микробам
5

Сейчас обсуждают

Вежливый HIMARS-
12:20
оружие на передке орков eбeт. а мордорское таки показали побитое.
Боевая лазерная система HELIOS будет установлена на ряде кораблей США
Sheshenbek
12:19
Хохлы уже в панике, они уже не знают что придумать, чтобы оружие им поставили. Какую ещё перемогу придумать. Вот все хохлы говорят допустим: нам оружие дарят... Кто там что дарит? Да с этим долгом пят...
Боевая лазерная система HELIOS будет установлена на ряде кораблей США
Вежливый HIMARS-
12:19
да розвал империи будет. третья финальная серия.
Боевая лазерная система HELIOS будет установлена на ряде кораблей США
Вежливый HIMARS-
12:17
конкретно ты туда и не ездил так как нищеброд. но быдла на улицах европы станет меньше. и агентов башировых станет меньше. а безопасности и культуры больше.
Боевая лазерная система HELIOS будет установлена на ряде кораблей США
Вежливый HIMARS-
12:16
https://www.dp.ru/a/2008/05/15/V_Severnoj_Koree_snova_ed
Боевая лазерная система HELIOS будет установлена на ряде кораблей США
REY_B_
12:11
6%? А чего так скромно? Внутри США за 2 года доллар обесценился раза в два. Вот например стройматериалы... Не скажешь, что на них там что-то "не то" повлияло. В США сейчас правят "совки". Ментальность...
Разработчики процессоров пытаются уговорить TSMC не повышать резко цены с 2023 года
Sheshenbek
12:11
Ваш этот по вооружению не знаю как зовут, начал плакать президенту Германии шольцу то что Германия остановила поставки вооружения, и Украина теперь сидит на военной диете. А нефиг сразу оружие продава...
Боевая лазерная система HELIOS будет установлена на ряде кораблей США
Шамиль Джанболатов
12:10
Это уже не очень да, двухканал тогда будет только с половиной оперативки. Ну, тайминги вроде автоматом выставляются по самой слабой планке. Лучше всего с оперативой работает Асус, у меня Гигабайт, быв...
Критика игрового ПК, который я собирал два года или почему не стоит растягивать апгрейд надолго
ахахах
12:10
а он мёртвые петли нарезает.Там на армии 2022 и новое современное вооружение не для широких масс выставлено и трофейная техника захваченная на украине показывается.Там под 80 стран на этой выставке пр...
Боевая лазерная система HELIOS будет установлена на ряде кораблей США
ахахах
12:07
16мах зафиксировалии радары у этой северокорейской ракеты.Кстати хохлы с южного продали корейцам советские чертежи по гиперзвуку
Боевая лазерная система HELIOS будет установлена на ряде кораблей США
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем