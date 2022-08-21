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В сети заметили необычный инженерный образец ЦП Intel Cannon Lake с тремя кристаллами
Серийные модели получили два кристалла.
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В сети появилось фото инженерной платы со «специальным образцом» процессора Intel Cannon Lake-Y и интерес этот образец вызывает тем, что состоит из трёх кристаллов, а не двух, как серийные процессоры этого семейства, сообщает VideoCardz. Фото опубликовал известный под псевдонимом YuuKi_AnS коллекционер редкого оборудования в своём Twitter* @yuuki_ans. На данный момент специалист не может точно определить тип процессора, но по наличию скотча и клея предполагает, что он принимал участие в испытаниях для определения уровня тепловыделения.

Источник: @yuuki_ans в Twitter* и VideoCardz

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Как отмечает Wccftech, серию Cannon Lake выпустили в 2018 году, она была представлена всего двумя процессорами: Core i3-8121U и M3-8114Y. Модели основывались на 10-нм техпроцессе, предлагали 2 ядра Palm Cove с поддержкой Hyper-Threading и нашли применение в компактных компьютерах NUC Crimson Canyon, а также маломощных ноутбуках. Предполагается, что третий кристалл на подложке является регулятором напряжения McIVR (Multi-chip Integrated Voltage Regulator), но для серийного производства выбрали вариант с регулятором FIVR (Fully Integrated Voltage Regulator), который был интегрирован в один из двух кристаллов.

Источник:
@yuuki_ans в Twitter*
VideoCardz
Wccftech
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#intel #процессоры
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