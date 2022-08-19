Пока только у одной модели не ожидается эффективных ядер.

Выход новой линейки процессоров Intel Core 13-го поколения состоится в этом году, первыми ожидаются производительные модели, а за ними должны подоспеть более доступные варианты. Информации о конфигурации последних в сети крайне мало, однако китайский блогер EP Extreme Player (кит. EP极致玩家堂), прославившийся за последние несколько месяцев обзорами на инженерные образцы флагманских процессоров, опубликовал предполагаемый список будущей линейки и некоторые спецификации.

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Cтоит отметить несколько интересных деталей, для серии якобы будут использовать три варианта кристаллов H-0, C-0 и B-0. В первом нет эффективных E-ядер и в представленном списке к нему имеет отношение только новый i3-13100, который получил прибавку 100 МГц по базовой частоте и предлагает тот же объём кэш-памяти L3. Вариант C-0 используется для некоторых процессоров i5: в i5-13400 добавили 4 E-ядра, иными словами, это аналог i5-12600K, но с заблокированным множителем. Также кристалл C-0 используется в i5-13500/13600, но только E-ядер активно уже 8.

В сети уже появились предположения, что младшие модели имеют отношение к семейству Alder Lake-S. Так это или нет станет понятно, когда появится хотя бы снимок CPU-Z одной из этих моделей — по объёму кэш-памяти L2 на ядро можно будет увидеть, относятся ли к новому семейству младшие процессоры.

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Вариант кристалла B-0 уж точно должен иметь отношение к Raptor Lake-S, в сети уже появились снимки CPU-Z для старших процессоров i5, i7 и i9 — везде на P-ядро приходится 2 МБ кэш-памяти L2, т.е. это новый кристалл с новой структурой. В приведённом списке варианты Core i9 являются единственными с конфигурацией 8P+16E.