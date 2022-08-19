Неожиданная новинка, которая позволит собрать компактный и производительный ПК для решения различных задач.

В ассортименте компании MSI появилась интересная новинка — материнская плата формата Mini-ITX с распаянным мобильным процессором Intel Tiger Lake H45. Модель входит в линейку Pro Series и получила обозначение PRO HM570TI-B I526, будучи основанной на чипсете HM570. Предлагается единственный вариант на базе 10-нм Intel Core i5-11260H — это 6-ядерный и 12-поточный процессор с максимальной частотой в турбо-режиме 4,4 ГГц и максимальным TDP 45 Вт. Есть интегрированная графика UHD Gen11, исполнительных блоков 16 единиц.

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В остальном плата предлагает два разъёма для установки модулей памяти SO-DIMM DDR4-3200, разъём M.2 Key-E для установки Wi-Fi и Bluetooth модуля и ещё один M.2 для твердотельного накопителя, присутствует поддержка PCIe Gen4 x4, в дополнение к этому есть пара SATA III. На задней панели есть четыре USB 3.2 Gen 1 Type-A и два аудио-разъёма, до пяти USB 2.0 поддерживается на фронтальной панели. Сетевой адаптер представлен решением Realtek RTL8111H, аудио — кодеком Realtek ALC897. Для подключения дисплеев предусмотрен HDMI 2.0b, питание реализовано от внешнего БП, также можно отметить наличие последовательного порта.

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Довольно интересное решение, которое позволит собрать очень компактный и довольно производительный ПК для решения рабочих задач и не только. Стоимость решения не уточняется.