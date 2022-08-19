Максимальный результат E-ядер превысил 5 ГГц.

Китайский технический блогер EP Extreme Player (кит. EP极致玩家堂) продолжает тестировать различные образцы процессоров Intel Raptor Lake-S и на этот раз решил изучить разгонный потенциал квалификационного образца QS модели Core i9-13900KF, передаёт VideoCardz. Для охлаждения было решено использовать уже не стандартные жидкостные системы, а чиллер. Такой вариант тоже можно реализовать в домашних условиях для постоянной эксплуатации, некоторые энтузиасты готовы пойти на такой шаг, так что определённо интересно, каких частот можно добиться с чиллером.

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Согласно тестам Extreme Player, такое решение позволяет добиться стабильных частот производительных P-ядер от 5,8 до 6,18 ГГц, в зависимости от типа нагрузки. Так в тесте CPU-Z все P-ядра работали на частоте 6,18 ГГц, при этом частота эффективных E-ядер достигала 4,69 ГГц, а напряжение процессора было установлено на отметке 1,54 В. Однопоточная оценка составила 1011 баллов и многопоточная около 16628 баллов. Но для рекорда в многопотоке специалист использовал другой режим, с частотой P- и E-ядер 6085 МГц и 5187 МГц соответственно, получив 19550 баллов. В Cinebench R23 нагрузка на ядра уже выше, в данном случае максимальная стабильная частота P-ядер приблизительно была равна 5,8 ГГц, E-ядер — 4,7 ГГц. Оценки в одно- и многопотоке составили 2263 и 42790 баллов.

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Также специалист поделился результатами разгона памяти DDR5, экземпляр процессора оказался не очень удачным и удалось добиться скорости 7400 МТ/с. Новые потребительские модули DDR5 уже сейчас покоряют скорости 8000 МТ/с, таким результатом при задержках 34-44-44-58-102-2T недавно поделился Bilibili блогер 是Lord不是劳德, в AIDA64 скорость чтения достигла 124 ГБ/с при задержках 46,8 нс.