HX процессоры 12-го поколения представили 4 месяца назад.

Компания Intel ранее подтвердила намерения представить до начала следующего года не только настольные процессоры Core 13-го поколения, но и мобильные. Неизвестно, какие конкретно категории новых мобильных процессоров подготавливаются, но в сети уже заметили один из самых производительных вариантов — 14-ядерный (6P+8E) и 20-поточный Core i5-13600HX. Тестовая платформа появилась в базе данных BAPCo CrossMark, сообщает VideoCardz со ссылкой на информацию Twitter* блогера @momomo_us.

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В категории HX могут быть представлены специально адаптированные для мобильных платформ настольные варианты процессоров в корпусе BGA и это подтверждается тем, что платформа определилась бенчмарком как настольная. Относительно текущего варианта Core i5-12600HX новый процессор получает на два производительных ядра больше. Остальные характеристики, такие как тактовая частота и уровень TDP, остаются неизвестными. По ряду предположений, базовый TDP в данной категории может остаться на прежнем уровне 55 Вт.

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Судя по первым результатам, i5-13600H оказался медленнее Core i7-12700H с той же конфигурацией ядер, но выводы делать рано, наибольший интерес вызывает столь раннее появление новых вариантов HX, эти модели 12-го поколения были представлены всего 4 месяца назад.

Источник: BAPCo CrossMark @momomo_us в Twitter* VideoCardz * заблокирован в РФ