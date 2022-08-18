Присутствует поддержка AMD FreeSync и MSI Night Vision.

Ассортимент игровых мониторов компании MSI пополнила 27-дюймовая изогнутая модель G274CV начального класса с тонкими рамками и кривизной экрана 1500R. Как отмечается, именно такая кривизна обеспечивает наилучшее погружение в игровой процесс и при этом является оптимальной, обеспечивая комфортную работу в широком спектре приложений. В мониторе используется VA-матрица, разрешение FullHD, максимальная частота обновления составляет 75 Гц, а отклик — 1 мс (MRPT). Поддерживается адаптивная синхронизация AMD FreeSync, из других характеристик можно отметить яркость 250 нит и контрастность 4000:1, заявлены углы обзора 178°.

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Среди достоинств монитора поддержка режима Night Vision, который позволит улучшить отображение темных сцен. Технология настраиваемая, есть интеллектуальный режим, который самостоятельно решит, яркость каких частей сцены нужно повысить и в какой степени. Функция полезна не только в играх, но и при просмотре фильмов. Присутствует защита от мерцания, фильтр синего света.

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MSI G274CV оснащается одним разъёмом DisplayPort 1.2 и одним HDMI 1.4b, есть аудиовыход. Подставка монитора позволяет регулировать наклон от -5° до 20° и поворачивать экран на 30°. Есть совместимость с кронштейнами VESA 100×100 мм. Стоимость пока не уточняется.