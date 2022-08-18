Результат в API Vulkan довольно неплохой и соответствует системам с RTX 2070 и RTX 3060, хотя в играх данная видеокарта Intel должна позиционироваться ниже.

Последние несколько недель Intel сосредоточена на продвижении своих производительных видеокарт Arc A750 и A770, в целом больше внимания пока уделяется A750, недавно компания опубликовала большое сравнительное тестирование этой модели с конкурентом в лице NVIDIA GeForce RTX 3060. Меньше всего информации о варианте среднего класса A580, эту модель не показывали и не упоминали в последнее время, но сегодня она внезапно появилась в базе данных бенчмарка Ashes of the Singularity (AotS), показав довольно неплохой уровень производительности.

реклама

Intel Arc A580 тестировалась с неизвестным 16-поточным процессором Intel, использовались настройки бенчмарка Min_1080p и графический API Vulkan. Оценка системы составила 9300 баллов, средняя частота кадров 95 FPS. Данные в базе AotS не позволяют точно позиционировать видеокарту, если ориентироваться на общую оценку и средний FPS, то вблизи находятся системы с GeForce RTX 2070, RTX 3060 и RTX 3060 Ti — все тестировались с процессорами AMD, первая и последняя в паре с Ryzen 7 3800X, а RTX 3060 с Ryzen 5 5600X. Показатели частоты кадров по отдельным сценариям также довольно близки.

анонсы и реклама ASUS 3070 за 50 тр в Регарде Пиши на наш сайт и зарабатывай Рухнула цена i9 12900K на треть 3060 дешевле 40тр в Ситилинке 3080 Gigabyte подешевела на порядок 3050 дешевле 30 тр в Регарде 3060 MSI дешевле 40тр в Регарде 20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки 3070 Gigabyte за 60 тр в Регарде 3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Возможно, позже появятся дополнительные результаты, пока лишь можно сказать, что система с Arc A580 неплохо себя показала и в AotS может конкурировать с аналогами на базе RTX 2070 и RTX 3060, хотя по результатам недавнего тестирования, конкурентом этих моделей в играх является A750.

Источник: Ashes of the Singularity #1, #2, #3, #4 @BenchLeaks в Twitter* * заблокирован в РФ