Последние несколько недель Intel сосредоточена на продвижении своих производительных видеокарт Arc A750 и A770, в целом больше внимания пока уделяется A750, недавно компания опубликовала большое сравнительное тестирование этой модели с конкурентом в лице NVIDIA GeForce RTX 3060. Меньше всего информации о варианте среднего класса A580, эту модель не показывали и не упоминали в последнее время, но сегодня она внезапно появилась в базе данных бенчмарка Ashes of the Singularity (AotS), показав довольно неплохой уровень производительности.
реклама
Intel Arc A580 тестировалась с неизвестным 16-поточным процессором Intel, использовались настройки бенчмарка Min_1080p и графический API Vulkan. Оценка системы составила 9300 баллов, средняя частота кадров 95 FPS. Данные в базе AotS не позволяют точно позиционировать видеокарту, если ориентироваться на общую оценку и средний FPS, то вблизи находятся системы с GeForce RTX 2070, RTX 3060 и RTX 3060 Ti — все тестировались с процессорами AMD, первая и последняя в паре с Ryzen 7 3800X, а RTX 3060 с Ryzen 5 5600X. Показатели частоты кадров по отдельным сценариям также довольно близки.
Возможно, позже появятся дополнительные результаты, пока лишь можно сказать, что система с Arc A580 неплохо себя показала и в AotS может конкурировать с аналогами на базе RTX 2070 и RTX 3060, хотя по результатам недавнего тестирования, конкурентом этих моделей в играх является A750.
- Источник:
- Ashes of the Singularity #1, #2, #3, #4
- @BenchLeaks в Twitter*
- * заблокирован в РФ