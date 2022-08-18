Tesla тоже сделала летний апгрейд.

Gerd Altmann, Pixabay

В прошлом году компания Tesla представила один из своих новых вычислительных кластеров для обучения автопилота электромобилей, о нём рассказал старший директор по искусственному интеллекту Андрей Карпати (Andrej Karpathy) на конференции по компьютерному зрению и распознаванию образов CCVPR 2021. В общей совокупности кластер содержал 5760 графических ускорителей NVIDIA A100 на 80 ГБ видеопамяти каждый, вся эта система обладала впечатляющей производительностью 1,8 эксафлопс и на тот момент могла претендовать на пятое место в десятке лучших суперкомпьютеров мира. Накануне технический менеджер Tesla Тим Заман (Tim Zaman) сообщил в своём Twitter* @tim_zaman об обновлении — ускорителей A100 в суперкомпьютере стало на 28% больше — 7360 единиц. Теперь суперкомпьютер занимает 7 место в мировом рейтинге по количеству графических ускорителей.

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В то же время Tesla занимается созданием суперкомпьютера Dojo на базе 7-нм чипов D1 собственной разработки. Об этом проекте компания достаточно подробно рассказывала на Tesla AI Day в прошлом году — это эффективная и легко масштабируемая система. Производительность каждого чипа D1 оценивается в 22,6 Тфлопс на операциях FP32 и 362 Тфлопс на операциях BF16 при TDP около 400 Вт. Для сравнения, NVIDIA A100 80 ГБ формата OAM при аналогичном TDP предлагает 19,5 Тфлопс вычислительной производительности FP32 и 312 Тфлопс BF16, в последнем случае производительность может быть увеличена вдвое за счёт разрежённости данных. Ранее в этом году NVIDIA представила новые ускорители Hopper, которые увеличивают производительность до 3-х раз при уровне TDP 700 Вт.

Источник: @tim_zaman в Twitter* HPCWire * заблокирован в РФ