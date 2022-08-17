Информация о большом обновлении операционной системы Windows 11 22H2 циркулирует уже достаточно давно, в мае было официально подтверждено, что сборка под номером 22621 является кандидатом на релиз, пишет Neowin. Точных сроков релиза никто не называл, но предполагалось, что обновление станет общедоступным в сентябре или октябре — на это указывали сроки, в которые производители оборудования должны были предоставить драйвера для наилучшей совместимости с новым обновлением. Накануне ресурс Windows Central со ссылкой на собственные источники сообщил, что целевой датой релиза обновления является 20 сентября.
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Windows Central уточняет, что это не окончательная дата, сроки могут измениться, но на данный момент компания Microsoft якобы стремится подготовить релиз к озвученной дате, причём до конца года планируют выпустить ещё одно обновление с несколькими функциями, доделать которые к сентябрьскому релизу не успеют. Также ресурс подтверждает, что релизная сборка получит номер 22621.
Кроме множества улучшений пользовательского интерфейса, обновление принесёт, в частности, возможность создавать папки для ярлыков приложений в меню «Пуск», возможность перетаскивания на панель задач, переработанный диспетчер задач, а также проводник, в котором появится возможность создавать вкладки. Как считает Windows Central, последнее нововведение может появиться как раз-таки чуть позже, в дополнительном обновлении.
- Источник:
- Windows Central
- Neowin