В упаковке преимущество было не так велико, но всё равно значительно.

Ожидается, что флагманским процессором будущей линейки Intel Core 13-го поколения на момент запуска станет 24-ядерный (8P+16E) и 32-поточный Core i9-13900K. Инженерные образцы этой модели уже были протестированы китайскими энтузиастами во множестве бенчмарков и игр, новинка продемонстрировала большое преимущество относительно текущих решений, особенно в многопотоке. Теперь появилось ещё одно сравнение i9-13900K с 16-ядерным (8P+8E) и 24-поточным i9-12900K в рабочих задачах, сообщает VideoCardz, инсайдер @OneRaichu опубликовал в своём Twitter* результаты тестов сжатия и распаковки в архиваторе 7-Zip.

реклама

Новый процессор оказался примерно на 20% быстрее Core i9-12900K в тесте на сжатие, результаты в распаковке куда лучше — преимущество Core i9-13900K достигает 60…70% с оценкой 231 GIPS против 144 GIPS. Системы использовали одинаковую оперативную память DDR5-6400 CL32. В процессе тестирования частоты 13900K достигали отметки чуть выше 5716 МГц для одного ядра, при нагрузке на все ядра максимальная частота достигала 4611 МГц. Для сравнения, в этих же условиях i9-12900K повышал частоты только до 5021 МГц и 4060 МГц соответственно.

анонсы и реклама Пиши на наш сайт и зарабатывай 3060 Ti MSI за копейки - смотри Последние 3070 за 50 тр - успей забрать Рухнула цена i9 12900K на треть 3050 дешевле 30 тр в Регарде 20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки 12700KF за копейки в Ситилинке 3070 Gigabyte за 60 тр в Регарде 3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Сроки запуска новинок не подтверждены официально, инсайдеры ожидают запуск осенью и считают, что Intel представит процессоры 27-28 сентября на мероприятии InnovatiON 2022. Первыми на рынок, скорее всего, выйдут модели с разблокированным множителем.

Источник: @OneRaichu в Twitter* VideoCardz * заблокирован в РФ