Ожидается, что флагманским процессором будущей линейки Intel Core 13-го поколения на момент запуска станет 24-ядерный (8P+16E) и 32-поточный Core i9-13900K. Инженерные образцы этой модели уже были протестированы китайскими энтузиастами во множестве бенчмарков и игр, новинка продемонстрировала большое преимущество относительно текущих решений, особенно в многопотоке. Теперь появилось ещё одно сравнение i9-13900K с 16-ядерным (8P+8E) и 24-поточным i9-12900K в рабочих задачах, сообщает VideoCardz, инсайдер @OneRaichu опубликовал в своём Twitter* результаты тестов сжатия и распаковки в архиваторе 7-Zip.
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Новый процессор оказался примерно на 20% быстрее Core i9-12900K в тесте на сжатие, результаты в распаковке куда лучше — преимущество Core i9-13900K достигает 60…70% с оценкой 231 GIPS против 144 GIPS. Системы использовали одинаковую оперативную память DDR5-6400 CL32. В процессе тестирования частоты 13900K достигали отметки чуть выше 5716 МГц для одного ядра, при нагрузке на все ядра максимальная частота достигала 4611 МГц. Для сравнения, в этих же условиях i9-12900K повышал частоты только до 5021 МГц и 4060 МГц соответственно.
Сроки запуска новинок не подтверждены официально, инсайдеры ожидают запуск осенью и считают, что Intel представит процессоры 27-28 сентября на мероприятии InnovatiON 2022. Первыми на рынок, скорее всего, выйдут модели с разблокированным множителем.
- Источник:
- @OneRaichu в Twitter*
- VideoCardz
- * заблокирован в РФ