Ноутбуки основаны на процессорах Intel Core 12-го поколения.

Компания MSI представила два новых ноутбука в бизнес-линейке Prestige: это 16-дюймовые модели Prestige 16 и Prestige 16 EVO. Модель Prestige 16 впервые в серии оснастили mini-LED дисплеем — это QHD+ (2560×1600) панель с соотношением сторон 16:10 и частотой обновления 165 Гц, в числе других достоинств: сертификат VESA DisplayHDR 1000 и полное покрытие цветового пространства DCI-P3. В модели Prestige 16 EVO дисплей проще, это не mini-LED и сертификация VESA тоже не заявлена, разрешение дисплея FHD+ (1920×1200), однако именно в этой модели производитель акцентирует внимание на соответствие требованиям Intel Evo и поддержку решения для распознавания лиц Tobii Aware.

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В ноутбуках используется платформа Intel и процессоры Core 12-го поколения Alder Lake-P, лучшие конфигурации обеих моделей предлагают 14-ядерный (6P+8E) Core i7-1280P, а также 32 ГБ LPDDR5-4800 памяти, а вот возможности выбора графики отличаются. Среди вариантов Prestige 16 есть оснащённый дискретной графикой NVIDIA GeForce GTX 3050 4 ГБ максимальной мощностью 40 Вт при работе режима Dynamic Boost, в то время как модель EVO ограничивается интегрированной в процессор Intel Iris Xe.

Специфика эксплуатации устройств бизнес-класса предполагает частые видео-конференции и здесь важен уровень шума ноутбука, а также качество связи. Уровень шума не превышает 35 дБ за счёт применения эффективной системы охлаждения MSI Dynamic Cooler Boost с двумя вентиляторами, кроме того, в ноутбуках установлены четыре микрофона, FHD ИК веб-камера, датчик внешней освещенности, в комплект поставки входит решение для шумоподавления на основе ИИ.

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Вес ноутбуков 1,9 кг, размеры 358×258,55x16,85 мм (Ш×Г×В), автономную работу поддерживает 4-элементный литий-полимерный аккумулятор ёмкостью 82 Вт·ч. Цены моделей и сроки появления на рынке не уточняются.