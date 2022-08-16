Китайские СМИ считают, что NVIDIA будет снижать цены агрессивнее.

Новости о снижении цен на видеокарты появляются практически каждый день, это довольно актуальная тема после практически двух лет дефицита, когда новые видеокарты в продаже найти было сложно, а цены могли превышать рекомендованные в несколько раз. На данный момент чётко прослеживается тенденция снижения цен, как на видеокарты AMD, так и NVIDIA. Основные причины такого положения дел: снижение спроста со стороны майнеров из-за падения рынка криптовалют, приближение нового поколения видеокарт и как следствие невысокий интерес потребителей к моделям текущего поколения, даже несмотря на недавний дефицит.

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Флагманскую NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti уже можно найти по цене до 47...48% ниже рекомендованной, пишет Wccftech, отчёт ресурса 3DCenter за июль показывает, что в Европе средняя стоимость практически всех моделей ниже рекомендованной, та же RTX 3090 Ti в среднем уже на 40% дешевле. Похоже, что это ещё не предел и цены продолжат снижаться.

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Китайские СМИ ZOL и MyDrivers, ссылаясь на информацию источников в цепочке поставок, сообщают, что в августе цены на видеокарты AMD и NVIDIA могут снова снизиться. Если точнее, следующий этап агрессивного снижения цен ожидают к концу месяца и видеокарты NVIDIA могут подешеветь значительнее, точные значения не уточняются. Источники подчёркивают, что окончательное решение компаний будет зависеть от ситуации на рынке.