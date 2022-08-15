Возможность выбора, какой веб-браузер использовать по умолчанию, несколько усложнилась в Windows 11. Первоначально пользователям операционной системы было необходимо вручную выбрать нужный браузер для открытия всех типов файлов и протоколов, причём полностью от браузера Microsoft Edge всё равно отказаться нельзя. Под давлением негативных отзывов ситуация улучшилась, теперь достаточно пары кликов в настройках Windows 11 «Приложения по умолчанию».
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А что же со встроенной в браузеры настройкой, которая позволяла решить эту задачу одним кликом? Что касается Google Chrome, то такая настройка есть, но на данный момент она отправляет пользователя в настройки самой Windows 11, где дальнейшие манипуляции нужно совершить вручную. В ближайшем будущем это должны исправить, «однокнопочное» решение станет работать как полагается, позволяя установить Google Chrome браузером по умолчанию, даже не выходя из него. Об этом сообщает 9to5Google со ссылкой на информацию пользователя под псевдонимом Leopeva64 на портале Reddit.
По представленной информации, настройка уже должна работать в сборке браузера Chrome для разработчиков версии 106.0.5231.2, что демонстрирует Leopeva64. Но похоже, что должным образом настройка пока работает не у всех. Пока неизвестно, когда обновление будет внедрено в стабильную сборку браузера.
- Источник:
- Leopeva64, Reddit
- 9to5Google