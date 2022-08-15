Двумя месяцами ранее инсайдеры сообщали о приостановке производства этой модели.

Производство видеокарт NVIDIA GeForce RTX 3080 с объёмом видеопамяти 12 ГБ могли возобновить для ускорения реализации запасов графических процессоров GA102, сообщают HardwareTimes и VideoCardz со ссылкой на информацию в Twitter* инсайдера @Zed__Wang, якобы имеющего контакты среди партнёров NVIDIA. По слухам, запуск первой модели из новой линейки GeForce RTX 40 запланирован на осень, но из-за падения криптовалютного рынка и резкого снижения спроса на видеокарты у компании и её партнёров остаётся довольно много графических процессоров и видеокарт текущего поколения. Очевидно, что перед запуском новой линейки склады нужно освободить и получить какую-то прибыль.

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Вариант GeForce RTX 3080 на 12 ГБ появился в начале этого года, кроме улучшений в подсистеме памяти видеокарта предлагала чуть больше CUDA-ядер. Тогда это было обосновано очень высокой стоимостью RTX 3090, пространство между RTX 3080 на 10 ГБ и супер-флагманами линейки нужно было чем-то заполнить. К июню стоимость видеокарт снизилась до такой степени, что выпуск модели оказался нецелесообразным — разница в цене с более производительными RTX 3090/Ti уже стала не такой значительной. К слову, информация об остановке производства GeForce RTX 3080 12 ГБ также была предоставлена пользователем @Zed__Wang.

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Сейчас для производства RTX 3080 12 ГБ компания может использовать не только отбраковку GA102 от старших моделей, но и более дорогие полноценные графические процессоры, считает VideoCardz. Такой шаг может быть обусловлен всё тем же желанием быстрее реализовать запасы, несмотря на снижение прибыли.

Источник: @Zed__Wang в Twitter* HardwareTimes VideoCardz * заблокирован в РФ