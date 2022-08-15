Завод в Шанхае имеет самую высокую производственную мощность.

С конвейера шанхайской «гигафабрики» Tesla 13 августа сошёл миллионный автомобиль, об этом событии генеральный директор компании Илон Маск (Elon Musk) сообщил в социальных сетях, поздравив сотрудников завода и отметив, что на данный момент Tesla произвела уже более 3 миллионов автомобилей: «Поздравляем завод в Шанхае с выпуском миллионного автомобиля. Общий объем производства автомобилей Tesla в настоящее время превысил 3 миллиона», — написал Маск на своей странице в китайской социальной сети Weibo.

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Удивительно, но строительство завода Tesla в Шанхае началось 7 января 2019 года, а поставки первых автомобилей местного производства были выполнены уже в декабре этого же года. Финансовый отчёт Tesla за второй квартал текущего года показывает, что завод в Шанхае имеет самую высокую производственную мощность с годовым выпуском более 750000 автомобилей. Завод в Шанхае — это первый полностью иностранный проект по производству электромобилей за пределами США.

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Вскорости после сообщения Маска вице-президент Tesla по внешним связям Грейс Тао (Grace Tao) сообщила в Weibo, что команда на заводе Tesla в Шанхае на 99,9% состоит из граждан Китая, а цепочка поставок уже более чем на 95% локализована.

Источник: ElonMusk в Weibo Grace陶琳-Tesla в Weibo ITHome CnEVPost