Также внедрены оптимизации Radeon Boost и Enhanced Sync.

AMD выпустила новую версию пакета программного обеспечения Software Adrenalin 22.8.1, в списке основных изменений поддержка новых игр Marvel’s Spider-Man Remastered и Thymesia, оптимизация работы технологии Radeon Boost при включении Variable Rate Shading в Halo Infinite и общие оптимизации работы технологии динамической синхронизации Enhanced Sync.

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В списке исправлений шесть позиций: инженерам компании удалось побороть проблемы с мерцанием дисплея при переключении между игровым окном и окном, в котором проигрывается видео, в этом же сценарии работы удалось устранить сбои технологии Enhanced Sync; устранили мерцание и дрожание изображения в процессе движения на гарнитурах смешанной реальности; в игре Project Zomboid теперь должны пропасть «заикания» при выводе изображения; исправлены недочёты, из-за которых игра Stormworks: Build and Rescue завершалась с ошибкой; в дополнение ко всему этому улучшили поддержку игрового движка LOVE2D и игр на его основе для устранения проблем рендеринга.

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В списке известных, но нерешённых проблем остаётся довольно много позиций. Здесь всё ещё фигурирует Enhanced Sync, в некоторых случаях технология вызывает появление чёрного экрана; проблемы с мониторингом — после выхода из игр на некоторых видеокартах график загрузки может продолжать показывать 100%. Другие проблемы затрагивают программное обеспечение DaVinci Resolve и VEGAS Pro, меню панели управления Oculus гарнитуры виртуальной реальности Oculus Quest 2, а среди подверженных тем или иным проблемам игр присутствуют такие проекты, как Call of Duty: Warzone, Fortnite, Nioh 2 и Lost Ark. Подробнее об изменениях и исправлениях можно узнать на странице с примечаниями к выпуску.