Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Moleculo За пост начислено вознаграждение
AMD выпустила Software Adrenalin 22.8.1 с поддержкой Marvel’s Spider-Man Remastered и Thymesia
Также внедрены оптимизации Radeon Boost и Enhanced Sync.
анонсы и реклама
RTX 3070 за 50 тр в Регарде
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
3060 Ti MSI за копейки - смотри
3050 дешевле 30 тр в Регарде
3080 Gigabyte подешевела на порядок

AMD выпустила новую версию пакета программного обеспечения Software Adrenalin 22.8.1, в списке основных изменений поддержка новых игр Marvel’s Spider-Man Remastered и Thymesia, оптимизация работы технологии Radeon Boost при включении Variable Rate Shading в Halo Infinite и общие оптимизации работы технологии динамической синхронизации Enhanced Sync.

реклама

В списке исправлений шесть позиций: инженерам компании удалось побороть проблемы с мерцанием дисплея при переключении между игровым окном и окном, в котором проигрывается видео, в этом же сценарии работы удалось устранить сбои технологии Enhanced Sync; устранили мерцание и дрожание изображения в процессе движения на гарнитурах смешанной реальности; в игре Project Zomboid теперь должны пропасть «заикания» при выводе изображения; исправлены недочёты, из-за которых игра Stormworks: Build and Rescue завершалась с ошибкой; в дополнение ко всему этому улучшили поддержку игрового движка LOVE2D и игр на его основе для устранения проблем рендеринга.

анонсы и реклама
Пиши на наш сайт и зарабатывай
Последние 3070 за 50 тр - успей забрать
Рухнула цена i9 12900K на треть
-20 000р на 3070 Ti MSI в Ситилинке
12700KF за копейки в Ситилинке
3060 Gigabyte дешевле 40 тр
3070 Gigabyte за 60 тр в Регарде
3050 MSI дешевле 30 тр в Ситилинке
RX 6600 за 30тр в Регарде
В ДВА раза подешевела 3070 Gigabyte
3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

В списке известных, но нерешённых проблем остаётся довольно много позиций. Здесь всё ещё фигурирует Enhanced Sync, в некоторых случаях технология вызывает появление чёрного экрана; проблемы с мониторингом — после выхода из игр на некоторых видеокартах график загрузки может продолжать показывать 100%. Другие проблемы затрагивают программное обеспечение DaVinci Resolve и VEGAS Pro, меню панели управления Oculus гарнитуры виртуальной реальности Oculus Quest 2, а среди подверженных тем или иным проблемам игр присутствуют такие проекты, как Call of Duty: Warzone, Fortnite, Nioh 2 и Lost Ark. Подробнее об изменениях и исправлениях можно узнать на странице с примечаниями к выпуску.

Источник:
AMD
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#amd #драйвер
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

В сеть слили фотографию серийного процессора AMD EPYC 9654 Genoa
5 видеокарт AMD, которые быстрее и дешевле NVIDIA в магазинах РФ – выбираем GPU на любой кошелёк
RTX 4090 и RX 7900 XT покажут одинаковую производительность, а RTX 4090 Ti обгонит их на 25%
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России предложили блокировать переводы от 10000 руб, в целях борьбы с мошенниками
2
Телевизор по цене бюджетного смартфона – Xiaomi продаёт 65-дюймовый 4К Redmi A65 2022 за 18 800р
3
Цены на видеокарты продолжают валиться – GeForce RTX 3090Ti на Newegg стоит всего 75 500р
23
NVIDIA vs AMD – какую видеокарту купить, если у вас есть всего 35 000 рублей
16
Стала известна точная дата перехода Эфира на PoS и блокировки майнинга на видеокартах
7
NVIDIA готовит большие скидки на серию GeForce RTX 3000, AMD снижает продажи, а осенью цены взлетят
16
Far Cry 6 уже на торрентах – какую видеокарту купить для фанатов легендарной серии в 1080р, 2К и 4К
38
В процессорах AMD Ryzen найдена уязвимость, устранить которую можно отключением многопоточности
12
MemTest86 получит крайне полезную функцию — утилита сможет точно определять неисправный модуль и чип
3
В августе цены на видеокарты NVIDIA и AMD пойдут вниз — инсайд
14
GeForce GTX 1080 Ti на Авито стоит всего 25 000р – стоит ли покупать старый флагман для 2К в 2022г
23
«Калашников» начнёт выпускать дроны-камикадзе
11
Когда поступят в продажу видеокарты NVIDIA RTX 4070 и 4080 - мнение Moore’s Law is Dead
16
Прибыльность майнинга Эфира резко увеличилась – GeForce RTX 3060 окупается всего за 9 месяцев
16
Житель Мичигана создал собственного интернет-провайдера
14
Новой версии Porsche Taycan Turbo S удалось обойти Tesla на северной петле Нюрбургринга на две секунды
11
В процессорах Intel Core 10-го, 11-го и 12-го поколения нашли новую аппаратную уязвимость
16
Все еще первая космическая держава: спутники с плазменными двигателями оказались российскими
74
Специалист взломал терминал Starlink от SpaceX при помощи устройства за 25 долларов
1
Исследователи разработали недорогой и эффективный метод лечения онкологических заболеваний
+

Популярные статьи

Как TSMC уничтожила лучшую технологию десятилетия и почему видеокарты и процессоры такие дорогие
216
Несколько крутых, но забытых стратегий, в которые стоит поиграть в 2022 году. Часть 20
7
Критика игрового ПК, который я собирал два года или почему не стоит растягивать апгрейд надолго
52
По волнам моей памяти: жестко и жестоко накажем злодеев вместе с Manhunt
5

Сейчас обсуждают

Саня Просто
21:26
Присоединяюсь к списку нищебродов
Сравниваем в цене две мощные игровые сборки августа 2022 года: c Core i5-12400 и Ryzen 5 5600X
Smytjan
21:26
Действительно, СВО не ты же обьявлял. За что страдают простые россияне?
ПК-версия Marvel’s Spider-Man Remastered официально запущена, и взломана группой FLT спустя 20 минут
ахахах
21:24
пойдёшь к бандере,шухевичу и муссолини в гости.Но негорюй судов троек то небудет,хотя приговор будет суров и тело полетело в ров
Сегодня мимо Земли пронесётся опасный астероид 2015 FF, размер которого равен Челябинскому метеориту
Smytjan
21:21
Денег хватит всем и точка!
Все еще первая космическая держава: спутники с плазменными двигателями оказались российскими
Иван Кирби
21:21
Хахаха, обосрался 😂
Критика игрового ПК, который я собирал два года или почему не стоит растягивать апгрейд надолго
ptlrkptt
21:20
а это случайно не догикоин у вас на портрете ?
ПК-версия Marvel’s Spider-Man Remastered официально запущена, и взломана группой FLT спустя 20 минут
Dzhereli
21:20
Конкретно на пекарню. Санкции жи.
Защита Marvel’s Spider-Man Remastered на PC была пробита спустя считанные минуты после релиза
ptlrkptt
21:19
для это сайта такое – норма. для это сайта такое – норма.
ПК-версия Marvel’s Spider-Man Remastered официально запущена, и взломана группой FLT спустя 20 минут
Иван Кирби
21:16
А в рыло тебе гнилобайтное шилом?
ПК-версия Marvel’s Spider-Man Remastered официально запущена, и взломана группой FLT спустя 20 минут
Михаил Мутовин
21:16
Ваще пофиг, никто не заставлял уходить. Местных аналогов теперь как овна за баней.
Coca-Cola потеряла свыше $195 млн за полгода на фоне ухода из России
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем