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GeForce GTX 1660 GDDR5 протестировали в новых играх — более 60 FPS на высоких и средних настройках
Похоже, что видеокарта даже производительнее Radeon RX 6500 XT.
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Abigail Diseno, Pixabay

Видеокарты дешевеют, но в случае с бюджетными решениями найти достойный вариант всё также нелегко. В ценовом сегменте до 20000 рублей покупателей обычно поджидают AMD Radeon RX 6500 XT, RX 6400 и NVIDIA GeForce GTX 1650, иногда в прайс листах магазинов встречается старый вариант GTX 1660 GDDR5 по сравнимой цене. Вряд ли можно посоветовать столь старую модель к покупке, однако было бы интересно узнать, как она справляется с современными играми. Видеокарта была протестирована YouTube блогером RandomGaminginHD и показала довольно неплохие результаты.

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Тестирование проводилось на системе с процессором Intel Core i5-12400F и 16 ГБ оперативной памяти, использовалось разрешение 1080p. Во всех играх удалось добиться высокой производительности, что довольно неплохо для видеокарты 2019 года с GDDR5, а не GDDR6, как у более поздних вариантов. Вот некоторые из результатов:

  • Cyberpunk 2077 (средние), 63 FPS
  • Elden Ring (средне-высокие), 60 FPS
  • Far Cry 6 (высокие), 67 FPS
  • Fortnire (средние, макс. дистанция), 134 FPS
  • Forza Horizon 5 (высокие), 109 FPS
  • God of War (высокие), 69 FPS
  • No Man's Sky (высокие), 85 FPS

Интересно было бы увидеть сравнение с RX 6500 XT, во многих других тестах эта бюджетная модель AMD противопоставляется только более быстрым и дорогим GeForce GTX 1660 Ti или Super. Похоже, одно из сравнений можно найти на YouTube канале Hardware Canucks и там GTX 1660 в некоторых играх серьёзно опережает RX 6500 XT.

Неизвестно, насколько RandomGaminginHD выдерживает повторяемость тестовых сцен в своих обзорах, но в отдельном тесте RX 6500 XT результаты видеокарты хуже при более низких настройках: в Cyberpunk 2077 на среднем пресете и с FSR «Ультра качество» только 55 FPS, в Far Cry 6 на средних настройках 76 FPS, в Forza Horizon 5 — 88 FPS.


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3070 Gigabyte за 60 тр в Регарде
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По итогу — GTX 1660 GDDR5 всё ещё актуальна и если так сложилось, что выбор стоит между ней и новыми урезанными бюджетными решениями, лучше лишний раз подумать и пересмотреть тесты, возможно, вариант 2019 года будет даже предпочтительнее.

Источник:
RandomGaminginHD, YouTube
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#nvidia #видеокарты
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