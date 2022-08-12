Мышь совместима с технологией Razer HyperPolling Wireless и при покупке специального адаптера может работать с частотой опроса 4000 Гц.

Компания Razer сообщила об обновлении знаменитой линейки эргономичных игровых мышей DeathAdder, представив новую сверхлёгкую модель DeathAdder V3 Pro. Относительно прошлой версии вес уменьшился более чем на 25%, мышь весит всего лишь 63 грамма, но это не единственное значимое изменение. Технологии шагнули вперёд, поэтому новинка получает и обновлённые компоненты, в частности, новый сенсор Focus Pro 30K, поддержку технологий HyperSpeed и HyperPolling.

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Оптический сенсор Razer Focus Pro 30K разработан совместно с PixArt и предлагает разрешение до 30000 DPI. Максимальная скорость отслеживания 750 IPS, ускорение 70G, точность позиционирования 99,8%. Настраивается высота отрыва и расстояние возобновления отслеживания, присутствует ряд интеллектуальных возможностей, включая автоматическое определение типа поверхности и синхронизацию движения для более точного отслеживания.

HyperPolling Wireless Dongle. Источник: Razer

Компания продолжает совершенствовать эргономику учитывая мнение профессиональных игроков. В Razer DeathAdder V3 Pro произошли некоторые изменения на боковых поверхностях для лучшего хвата, колесо прокрутки, кнопки и опору ладони немного подняли для улучшения доступности и поддержки руки.

Что касается беспроводных технологий, мышь совместима с новой технологией Razer HyperPolling Wireless, которая позволяет повысить частоту опроса до 4000 Гц за счёт применения специального беспроводного адаптера.

В числе других особенностей:

переключатели Razer Optical Mouse Switch Gen-3 с ресурсом 90 млн нажатий

время автономной работы до 90 часов, зарядка через гибкий USB Type-C кабель Razer Speedflex

пять независимо программируемых кнопок + кнопка переключения DPI

Приблизительный размер мыши: 68×44×128 мм, модель доступна в чёрном и белом цвете, белый почему-то на 1 грамм тяжелее. Только мышь оценивается в 149,99 USD, беспроводной адаптер Razer HyperPolling для частоты опроса 4000 Гц приобретается отдельно за 29,99 USD или в специальном комплекте с мышью общей стоимостью 164,99 USD.

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