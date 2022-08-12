Компания Razer сообщила об обновлении знаменитой линейки эргономичных игровых мышей DeathAdder, представив новую сверхлёгкую модель DeathAdder V3 Pro. Относительно прошлой версии вес уменьшился более чем на 25%, мышь весит всего лишь 63 грамма, но это не единственное значимое изменение. Технологии шагнули вперёд, поэтому новинка получает и обновлённые компоненты, в частности, новый сенсор Focus Pro 30K, поддержку технологий HyperSpeed и HyperPolling.
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Оптический сенсор Razer Focus Pro 30K разработан совместно с PixArt и предлагает разрешение до 30000 DPI. Максимальная скорость отслеживания 750 IPS, ускорение 70G, точность позиционирования 99,8%. Настраивается высота отрыва и расстояние возобновления отслеживания, присутствует ряд интеллектуальных возможностей, включая автоматическое определение типа поверхности и синхронизацию движения для более точного отслеживания.
Компания продолжает совершенствовать эргономику учитывая мнение профессиональных игроков. В Razer DeathAdder V3 Pro произошли некоторые изменения на боковых поверхностях для лучшего хвата, колесо прокрутки, кнопки и опору ладони немного подняли для улучшения доступности и поддержки руки.
Что касается беспроводных технологий, мышь совместима с новой технологией Razer HyperPolling Wireless, которая позволяет повысить частоту опроса до 4000 Гц за счёт применения специального беспроводного адаптера.
В числе других особенностей:
- переключатели Razer Optical Mouse Switch Gen-3 с ресурсом 90 млн нажатий
- время автономной работы до 90 часов, зарядка через гибкий USB Type-C кабель Razer Speedflex
- пять независимо программируемых кнопок + кнопка переключения DPI
Приблизительный размер мыши: 68×44×128 мм, модель доступна в чёрном и белом цвете, белый почему-то на 1 грамм тяжелее. Только мышь оценивается в 149,99 USD, беспроводной адаптер Razer HyperPolling для частоты опроса 4000 Гц приобретается отдельно за 29,99 USD или в специальном комплекте с мышью общей стоимостью 164,99 USD.
- Источник:
- Razer
- TechPowerUp