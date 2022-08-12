Неизвестно, как в компании NVIDIA появилась идея переименовать новую линейку видеокарт с поддержкой трассировки лучей в GeForce RTX, но, вероятно, какое-то время рассматривался вариант с сохранением прежнего обозначения GeForce GTX. Это может доказывать появление в природе предполагаемого прототипа GeForce RTX 2080, только с названием GTX 2080. Фотографии такой видеокарты опубликовал на Reddit пользователь под псевдонимом ascendance22, сообщает VideoCardz.
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Модель выглядит практически идентично GeForce RTX 2080 за исключением другого названия и ряда деталей в дизайне, таких как логотипы. Сообщается, что обозначение печатной платы GTX 2080 совпадает с таковым у RTX 2080, это PG180, программное обеспечение также распознаёт видеокарту как RTX 2080. Видеокарта поддерживает трассировку лучей и масштабирование DLSS, так что возможности графического процессора не урезаны, это действительно полноценная видеокарта RTX.
Вряд ли это чей-то розыгрыш, система охлаждения выглядит как оригинальная. В таком случае можно предположить, что идея переименовать линейку в GeForce RTX появилась довольно поздно, когда уже существовали работоспособные образцы видеокарт и был даже завершён дизайн потребительской системы охлаждения. Видеокарту нашли на торговой площадке eBay, как оказалось, экземпляр ascendance22 не единственный.
- Источник:
- Reddit u/ascendance22
- VideoCardz
- eBay