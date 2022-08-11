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Xiaomi представила человекоподобного робота CyberOne, эта неожиданная новинка отражает уровень прогресса компании в области робототехники за довольно короткий промежуток времени. Только в прошлом году Xiaomi показывала роботизированную собаку CyberDog, а теперь генеральный директор компании Лэй Цзюнь (Lei Jun) приглашает на сцену уже робота гуманойда. На этот раз сальто от робота увидеть не удалось, но CyberOne подготовил другой сюрприз — подарил генеральному директору цветок, побеседовал с ним и сделал совместное селфи на новенький Xiaomi MIX Fold 2.
Высота робота CyberOne 1,77 метра, а вес 52 килограмма. Конечности приводят в движение 5 видов шарнирных приводов, общее количество степеней свободы равно 21, а максимальный крутящий момент 300 Н·м. Робот может передвигаться со скоростью 3,6 км/ч. За передвижение отвечает специальный «мозжечок» — чип, в который заложены алгоритмы координации конечностей.
Распознавать окружающую среду CyberOne позволяет продвинутая система трёхмерной реконструкции Mi Sense. Робот может общаться и воспринимает 45 видов эмоций, способен переносить предметы, выполнять команды и различные задачи. При всём при этом Xiaomi отмечает, что до разработки по-настоящему интеллектуальных роботов предстоит пройти долгий путь, но компания заинтересована в этом направлении, готова инвестировать в него для дальнейшего развития.