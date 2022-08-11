Выглядит модель очень приятно и оснащена достойной для такого формата системой охлаждения.

Компания Yeston представила компактную версию видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3060 в серии «Милый питомец» или Cute Pet (кит. 萌宠), сообщает ITHome. Видеокарта действительно выглядит мило, её фронтальная часть окрашена в белый цвет, а задняя в очень приятный пастельно-синий. С обеих сторон кожух украшен изображениями забавного зверька, похожего на панду. Но модель может заинтересовать не только внешним видом, она довольно хорошо оснащена и подойдёт для сборки компактных игровых систем.

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Формат видеокарты mini-ITX, размеры 188×129×42 мм. Система охлаждения представлена оребренным радиатором с тремя 6-мм тепловыми трубками, в основании радиатора медная подложка, вентилятор используется один. Частоты видеокарты соответствуют стандартным значениям NVIDIA, графический процессор имеет базовую частоту 1320 МГц с повышением до 1777 МГц, чипы памяти GDDR6 работают на скорости 15 Гбит/с. Видеокарта нуждается только в одном 8-контактном разъёме питания и предлагает набор видеовыходов из трёх DisplayPort (DP) и одного HDMI.

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В Китае Yeston GeForce RTX 3060 Cute Pet доступна на торговой площадке JD.com по цене 2699 юаней без учёта скидок, это примерно эквивалентно 400 долларам США.