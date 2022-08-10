БП выдержит многократные скачки мощности.

Компания MSI в своём блоге познакомила общественность с новым модульным блоком питания MEG Ai1300P PCIE5 мощностью 1300 Вт (80 PLUS Platinum). Заявлено, что модель отвечает всем требованиям для процессоров и видеокарт следующего поколения, будучи полностью совместимой с новыми стандартами ATX 3.0 и PCIe 5.0. Это означает, что новый блок питания (БП) может выдерживать двойные и даже тройные кратковременные всплески мощности, а также оснащён собственным 12+4-контактным интерфейсом питания PCIe по стандарту PCI-SIG 12VHPWR High Power Connector (H+) для передачи 600 Вт мощности новым видеокартам. БП позиционируется как идеальное решение для потребителей, которые хотят перейти на высокопроизводительные компоненты следующего поколения.

реклама

MSI дополнительно обращает внимание на то, что MEG Ai1300P PCIE5 соответствует всем стандартам и не использует такие опасные ухищрения, как увеличение порогов защит OPP и OCP для сохранения работоспособности при пиковом повышении мощности. Более того, для дополнительной безопасности клеммы в разъёмах изготовлены из специального медного сплава.

Компания не уточняет в блоге подробные спецификации MEG Ai1300P, цену и сроки выхода на рынок, но опубликовала несколько изображений с отчётом о тестировании, где специалисты могут лично проверить результаты тех или иных испытаний. Из приведённых изображений видно, что блок питания оснащён одним разъёмом PCIe 5.0 12VHPWR (12+4) и достаточным для большинства пользователей набором других интерфейсов. Также на БП присутствует разъём mini-USB, он используется для подключения к материнской плате через специальный кабель и осуществления мониторинга в реальном времени за счёт технологии Gamer Intelligence и фирменной утилиты MSI Center — можно даже разделять линию +12 В на несколько подлиний.

анонсы и реклама Пиши на наш сайт и зарабатывай 12700KF за копейки в Ситилинке -20% на 3060 в Cитилинке В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte 3060 MSI за 44тр в Регарде 3060 Ti задешево в Ситилинке RX 6600 за 30тр в Регарде 3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Ресурс Wccftech опубликовал полную презентацию новой линейки БП, планируется ещё одна модель мощностью 1000 Вт, также в презентации раскрываются дополнительные особенности и характеристики моделей.