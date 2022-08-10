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Релиз Vivaldi 5.4: отключение звука веб-панели, настраиваемые жесты кнопками мыши, HTTPS режим
Кроме того, встроенная почта, календарь и RSS-агрегатор обновились до версии 1.1 и это ещё не все изменения.
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Вышла стабильная версия веб-браузера Vivaldi 5.4, обновление принесло ряд новых функций и улучшений для повышения удобства и производительности. В первую очередь можно отметить появившуюся возможность заглушать веб-панели, отключить звук можно через контекстное меню по клику ПКМ на соответствующей вкладке боковой панели. В английской версии браузера пункт называется Mute Panel, перевод на русский язык совсем неудачный «Звуковая панель», что вообще никак не отражает привязанное к этому пункту действие, наверняка перевод вскорости поправят. После отключения звука на вкладке появляется пиктограмма с перечёркнутым динамиком, нажав на неё можно включить звук. Хотелось бы, чтобы нажатием на пиктограмму можно было не только включить звук, но и отключить его — без вызова контекстного меню.

Контекстное меню боковой панели и пункт для отключения звука веб-панели, а также фрагмент настроек жестов кнопками мыши

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В Vivaldi реализована гибкая и продвинутая система управления жестами, с новым выпуском она стала ещё лучше — теперь можно настраивать жесты кнопками мыши, ранее они использовались только для перемещения вперёд и назад по истории просмотра.

Форсированный HTTPS режим можно включить в разделе настроек «Адресная панель→Функции безопасности»
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В списке присутствует ещё несколько улучшений. Во-первых, теперь можно копировать ссылку на выделенный текст, это позволит переходить вам или вашему собеседнику, использующему браузер на основе Chromium, сразу к нужному текстовому фрагменту страницы. Во-вторых, в настройках безопасности появилась возможность форсировать использование зашифрованного HTTPS протокола. В-третьих, встроенная почта, календарь и RSS-агрегатор были доработаны и обновлены до версии 1.1, один из положительных эффектов обновления — повышение скорости и производительности. Подробности можно узнать в блоге Vivaldi.

Источник:
Vivaldi
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#веб-браузеры #vivaldi #vivaldi technologies
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