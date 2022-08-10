Вычислительная производительность может сравняться с RTX 3090 Ti.

В дополнение ко вчерашним слухам о предполагаемом снижении энергопотребления видеокарт RTX 4080 и RTX 4070 сегодня появилась информация о возможных частотах модели RTX 4070, сообщает Wccftech со ссылкой на данные инсайдера @kopite7kimi в Twitter*. На данный момент @kopite7kimi считает, что RTX 4070 имеет все шансы стать альтернативой RTX 3090 и даже её Ti версии. Инсайдер назвал предполагаемый уровень частот этой модели, что в совокупности с предыдущими слухами позволяет определить возможный уровень вычислительной производительности.

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Ожидается, что базовая частота RTX 4070 будет находиться на уровне около 2300 МГц, прибавка 300 МГц возможна за счёт работы турбо-буста, а пиковая частота якобы может достигать 2800 МГц и даже превышать это значение. Таким образом, при наличии 7680 CUDA-ядер вычислительная производительность FP32 графического процессора достигнет 40 Тфлопс, что и соответствует уровню RTX 3090 Ti.

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Авторы ресурса Wccftech ожидают, что при сравнимой производительности новая RTX 4070 будет дешевле, однако на данный момент официально неизвестно, когда эти модели появятся в продаже, не говоря уже о точных характеристиках. По ряду предположений, запуск линейки может состояться осенью и начнётся с флагманской модели.

Источник: @kopite7kimi в Twitter* Wccftech * заблокирован в РФ