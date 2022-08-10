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Инсайдер назвал возможные частоты RTX 4070 — до 2,8 ГГц в пике и более
Вычислительная производительность может сравняться с RTX 3090 Ti.
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В дополнение ко вчерашним слухам о предполагаемом снижении энергопотребления видеокарт RTX 4080 и RTX 4070 сегодня появилась информация о возможных частотах модели RTX 4070, сообщает Wccftech со ссылкой на данные инсайдера @kopite7kimi в Twitter*. На данный момент @kopite7kimi считает, что RTX 4070 имеет все шансы стать альтернативой RTX 3090 и даже её Ti версии. Инсайдер назвал предполагаемый уровень частот этой модели, что в совокупности с предыдущими слухами позволяет определить возможный уровень вычислительной производительности.

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Ожидается, что базовая частота RTX 4070 будет находиться на уровне около 2300 МГц, прибавка 300 МГц возможна за счёт работы турбо-буста, а пиковая частота якобы может достигать 2800 МГц и даже превышать это значение. Таким образом, при наличии 7680 CUDA-ядер вычислительная производительность FP32 графического процессора достигнет 40 Тфлопс, что и соответствует уровню RTX 3090 Ti.

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Авторы ресурса Wccftech ожидают, что при сравнимой производительности новая RTX 4070 будет дешевле, однако на данный момент официально неизвестно, когда эти модели появятся в продаже, не говоря уже о точных характеристиках. По ряду предположений, запуск линейки может состояться осенью и начнётся с флагманской модели.

Источник:
@kopite7kimi в Twitter*
Wccftech
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#nvidia #видеокарты
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Ага, 2400р/мес даёт она)) за какие там 10 мес она окупится, сказочник?😂
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Лопшо Педунь
11:31
далбаеб ты решил поумничать? и показать какой ты далбаеб. твое далбаебство засчитано теперь ты имбецил.
В сентябре в России на 10-15% вырастут цены на смартфоны
Kira625
11:30
А может не обвалиться. А может обвалиться курс нефти. А может не обвалиться. А может обвалиться курс золота. А может не обвалиться. Ещё есть про что писать.
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Вежливый_ATACMS
11:29
тебя дaлбаеба забыли спросить как и что называть. вот когда дaлбaеб поймешь что угрофинский и украинский разные языки вот тогда перестанешь задавать тупые вопросы.
В сентябре в России на 10-15% вырастут цены на смартфоны
Abraxas29
11:28
Я такое же слышал про 3000 и 2000 поколение, а на деле прирост конечно есть но не как рисуют блохеры.
Инсайдер обновил характеристики RTX 4070: 2800 МГц и 285W всего за $500
Stupid Miner
11:27
Не дешевеет , а бешенная наценка становится чуть меньше
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Илья Софин
11:27
А где чистота то? Я уже подумал, что сейчас будет блокбастер как у меня с фулл разборкой корпуса и прочее
Прочищаю мощный игровой ПК от пыли эффективно и качественно
Rey.B.
11:27
Даю $300-350. Без майнинга, Хуанг за $500 сам играться будет.
Инсайдер обновил характеристики RTX 4070: 2800 МГц и 285W всего за $500
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