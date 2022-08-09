Теперь энтузиасты могут самостоятельно собрать ПК на базе высокопроизводительного процессора AMD.

Ожидалось, что в свободной продаже процессоры AMD Ryzen Threadripper Pro 5000 появятся ближе к концу года, однако произошло это намного раньше. Накануне три модели стали доступны покупателям, теперь серия не является эксклюзивной для компаний партнёров сборщиков готовых систем, таких как Lenovo и Dell, сообщает Wccftech.

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Представленные в свободной продаже модели — это 24-, 32- и 64-ядерные варианты. Всего в серии пять моделей, но младшие 12- и 16-ядерные варианты в свободной продаже пока не появились. Как и сообщалось ранее, цены начинаются от 2399 USD за 24-ядерный Threadripper PRO 5965WX. Если нужно больше, то за 3299 USD доступен 32-ядерный 5975WX, а за 6499 USD — 64-ядерный 5995WX. Некоторые из моделей уже можно найти, например, на американской торговой площадке Amazon. Бесхитростные расчёты показывают, что стоимость одного ядра в серии примерно равна 100 USD.

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Стоимость системы на базе AMD Ryzen Threadripper PRO очень высока, однако и производительность находится на соответствующем уровне. Отмечается, что профессиональный оверклокер TSAIK установил рекорд, набрав в многопоточном тесте Cinebench R23 около 116142 баллов с процессором Threadripper PRO 5995WX, разогнанным до частоты 5150 МГц под жидким азотом.