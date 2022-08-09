В серии представлены одиночные и парные комплекты.

Переход к новому поколению оперативной памяти DDR5 продолжается, на рынке появляется всё больше продуктов, что должно положительно сказываться на скорости перехода к новому стандарту. Компания Team Group продолжает расширять свой ассортимент и представила память ELITE PLUS DDR5 для настольных ПК с совершенно новой конструкцией радиатора. Дизайн понравится любителям простых и строгих решений, модули оснащаются гладкими алюминиевыми радиаторами, которые не только помогут в охлаждении, но и защитят модули. На защите сделан дополнительный акцент, со слов компании радиатор разрабатывался, чтобы быть непроводящим, защищать от царапин, кислот и коррозии.

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Ассортимент памяти ELITE PLUS DDR5 будет представлен модулями DDR5-4800, DDR5-5600 и DDR5-6000 со стандартным рабочим напряжением 1,1 В. Варианты DDR5-4800 будут представлены одиночными модулями объёмом 8, 16 и 32 ГБ и парными комплектами.

Более скоростные модули будут доступны либо в одиночном комплекте 16 ГБ, либо в парном 2×16 ГБ. Заявлена полная совместимость с системами Intel и AMD. Модули ELITE PLUS DDR5 постепенно появятся в продаже в августе и сентябре, первыми ожидаются варианты DDR5-6000.

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